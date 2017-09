27 repórteres e editores receberão, na 3ª, o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo

Compartilhar





















O jornalismo rondoniense, com toda pompa e circunstância, será a grande estrela da solenidade de premiação dos finalistas do 1º Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo, que acontece terça-feira (19), a partir das 19 horas, na casa de eventos Maison Madeira, na capital. Os primeiros lugares nas quatro categorias receberão premiação em dinheiro e o quinto lugar receberá um certificado de participação.

A festa vai reunir profissionais da imprensa; representantes dos setores produtivos e sindicatos patronais filiados à Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero); autoridades; premiados, amigos, familiares, dentre outros. O convidado especial da noite é o jornalista da Rede Globo, Marcos Losekann.

Na mesma solenidade, também serão homenageados profissionais que atuam há 30 anos ou mais na imprensa local e in memoriam. Com premiação que chega a R$ 66 mil aos vencedores do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo, a solenidade acontece também para comemorar o aniversário de 31 anos do Sistema Fiero e ao mesmo tempo consagrar a categoria jornalística, estreitar e fortalecer ainda mais os laços entre a Federação e os profissionais e os veículos de comunicação de Rondônia.

De acordo com o coordenador de Comunicação Social do Sistema Fiero e também coordenador do Prêmio, jornalista Carlos Araújo, 14 trabalhos foram selecionados pela comissão de seleção e encaminhados a comissão julgadora. Sendo cinco na categoria telejornalismo; três de webjornalismo; três na categoria jornalismo impresso e três em radiojornalismo.

Araújo acrescenta que faltando quatro dias para a entrega dos prêmios a expectativa é enorme, principalmente depois que a Fiero divulgou os trabalhos selecionados. “Será uma noite especial e recheada de emoção. Uma noite dedicada aos profissionais do jornalismo rondoniense”, afirmou.

Confira os jornalistas finalistas do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo:

Na categoria radiojornalismo foram selecionados os trabalhos dos jornalistas Edson José Marques Lustosa (Senai promove inovação tecnológica em Rondônia – Rádio Ariquemes); Eduardo Jorge Kopanakis (Industrialização rural – Rádio Rondônia FM 93,3; Luiz Sérgio Araújo Gomes (Restauração da BR 364 – Rádio Caiari).

Na categoria webjornalismo a comissão selecionou as reportagens dos jornalistas Aurimar Lima do Nascimento (Pontes de concreto que elevam a história de Rondônia – site orondoniense); David Rodrigues do Passos (Indústria: fruto industrial das usinas do Madeira inova em projetos ambientais – parte I – site rondonianoar); Hosana dos Santos Morais (Há 38 Anos no Senai, mecânico já formou 400 profissionais em Porto Velho – site g1.globo.com/ro/rondonia).

Na categoria jornalismo impresso foram selecionadas as matérias dos profissionais Célio Montezuma C. Munhoz (Bolivianos e peruanos abrem mercado para telhas e tijolos fabricados em Cacoal – Gazeta de Rondônia); Giliane Perin (“Escola Fábrica” – Nova Unidade Sesi – Senai Alia Educação Básica À Educação Profissional – Tribuna popular – Cacoal) E Marcelo Freire (Dragagem no rio Madeira abre nova rota da soja – Diário da Amazônia).

Na categoria telejornalismo – Jaqueline Fonseca (Indústria Avança Na Amazônia E Deve Ganhar Fôlego Com A Criação Da Zona Franca Verde – Bom dia Amazônia – Rede Amazônica); João Ricardo Pinheiro de Lima (Indústria e economia – Grupo SGC – Rede TV-RO – Fala Rondônia); Marindia Moura (Indústria De Ovos De Galinha E De Frango De Corte Em Rondônia – Rede Amazônica RO – TV Rondônia – “Jornal de Rondônia”); Meiriane Silva Santos (Investe indústria – SIC TV – “Novo Dia”) e Ruda Moreira (35 Anos Da Instalação De Rondônia – A Indústria No Estado Desde O Ciclo Da Borracha – Rede Amazônica – “Jornal Rondônia TV”).

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo