38º Expojipa terá Cross Country Noturno

A entrada será 1 kg de alimento não perecível doado a Apae e ao Lar do Idoso Aurélio Bernard

Os motores vão roncar em mais uma disputa eletrizante do Cross Country Noturno, realizado no dia oito de julho no Parque de Exposições Hermínio Victorelli durante a 38º Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná (Expojipa). O enduro será disputado em quatro categorias com mais de 60 pilotos de varias regiões do Estado. A entrada será um quilo de alimento não perecível, que será doado a duas entidades: Lar do Idoso Aurélio Bernardi, que atende 80 idosos e a APAE de Ji-Paraná com atendimento a 300 pessoas com necessidades especiais.

“No ano passado o evento foi um sucesso, e em 2017 não será diferente. Já estamos alinhando todos os detalhes da segunda edição, que sem dúvida terá um público bem maior prestigiando o evento e muitas novidades no centro da arena. Ressaltando que o Cross Country Noturno acontece no mesmo dia da cavalgada oficial de abertura da Expojipa; de manhã cavalgada e a noite enduro de Motocross”, disse Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia (ARR).

No ano passado a coordenação do evento em parceria com ARR, construiu uma estrutura semelhante à de Campeonatos Nacionais, com muitos obstáculos e barreiras, que dificultaram a vida dos pilotos. As quedas foram inevitáveis, em compensação as disputas garantiram um verdadeiro espetáculo para o público presente. “Esse ano será bem melhor. O que deu errado na primeira edição nós vamos corrigir esse ano. Aqui os motores vão roncar e a adrenalina vai a mil. A premiação será em dinheiro para os vencedores. Já estamos mobilizando pilotos de todo Estado para a 2ª edição do Cross Country Noturno”, declarou Joel Pereira, coordenador do Cross Country Noturno.

A disputa será em quatro categorias: livre com motos de 200 cilindradas; over, qualquer tipo de moto e pilotos acima dos 40 anos; importada acima de 250 cilindradas e Nacional CRF com 230 cilindradas. “Já estamos trabalhando para a edição desse ano, que terá algumas mudanças, entre elas, a redução de obstáculos, já que os pilotos cansaram muito durante a realização das provas no ano passado. É claro que a disputa não será nada fácil, requer muita habilidade e resistência dos pilotos, pois obstáculos com barreiras, pneus, troncos e até carro velho não faltaram, declarou Vânio D’Lana, coordenador do Cross Country Noturno.

O enduro de Cross Country é uma tradição nas grandes feiras agropecuárias, a exemplo da Festa de Peão de Barretos (SP). No Brasil a modalidade está em plena ascensão. Depois de integrar o calendário Nacional como uma das maiores feiras agropecuárias do Norte do Brasil, o desafio agora é projetar o Cross Country Noturno de Ji-Paraná, e reunir a elite do motociclismo brasileiro.

