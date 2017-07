Aberta em Vilhena a etapa Cone Sul dos Jogos Escolares de Rondônia

Compartilhar





















A abertura oficial dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), etapa Cone Sul, aconteceu na noite de sexta-feira (30), em Vilhena e seguiu o protocolo cerimonial dos eventos esportivos realizados pelo governo estadual.

A solenidade iniciou com a composição de mesa de autoridades e em seguida o desfile das delegações das cidades da região, que são: Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena.

As bandeiras do Brasil, de Rondônia e de Vilhena, precederam a condução da bandeira dos Jogos Escolares, que ficaram perfiladas em lugar de destaque. As equipes de arbitragem tomaram assento e em seguida ocorreram os pronunciamentos oficiais.Neste momento a coordenadora regional de educação, professora Oracira Godinho, declarou aberto os Jogos Escolares. Ela desejou boas vindas aos participantes do Joer e fez agradecimentos aos professores de educação física e aos parceiros do governo na realização do evento. “Nossa gratidão!”, sintetizou Godinho.

A solenidade seguiu com apresentações artísticas de danças e de ginástica rítmica, que despertaram interesse do público. Os juramentos do atleta, dos árbitros e dos técnicos antecederam a condução da tocha até o acendimento da pira olímpica.

Fonte: rondonia.ro.gov.br