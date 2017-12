Abertas as inscrições para a última edição da Caravana Trabalhista em Porto Velho

Compartilhar





















Estão abertas as inscrições para a última edição da Caravana Trabalhista RO/AC: Relação de Trabalho em Debate, a se realizar no próxima quarta-feira (6/12), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, em Porto Velho (RO). O evento debaterá aspectos e impactos da Reforma Trabalhista por especialistas ligados a área do direito em Rondônia.

As inscrições estão sendo aceitas pelo site da Escola Superior de Advocacia do Estado de Rondônia (ESA/RO), em esa.oab-ro.org.br, ou no local, onde deverá ser entregue um quilo de alimento não perecível.

Realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) e a Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhista (Aronatra), o evento é direcionado aos advogados, magistrados, estudantes de direito e profissionais liberais, com o objetivo de levar informações e palestras sobre relações de trabalho.

Desde março a Caravana Trabalhista percorreu os principais municípios localizados às margens da BR-364 nos estados de Rondônia e Acre, passando por Ariquemes (RO), Rio Branco (AC), Cacoal (RO), Rolim de Moura (RO), Cruzeiro do Sul (RO), Vilhena (RO), Ji-Paraná (RO) e Guajará-Mirim (RO), com encerramento do ciclo em Porto Velho (RO).

Confira a a programação

REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DA REFORMA TRABALHISTA

Cláudio Ramos (Advogado, coordenador de Direito Previdenciário da ESA OAB/RO

ASPECTOS PROCESSUAIS DA REFORMA TRABALHISTA

Vinícius Lemos (Advogado, diretor-geral da ESA/RO)

OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Aline Silva Corrêa (Presidente da Aronatra e conselheira OAB/RO)

Vitor Martins Noé (Vice-presidente Abrat/Região norte e secretário Aronatra)

REFORMA TRABALHISTA

Lucas Barbosa Brum (Coordenador de Apoio a Conciliação 2º Grau TRT14 – Gab. desemb. Vania Abensur)

ENCERRAMENTO

Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur (Diretora da Escola Judicial do TRT14)

Assessoria de Comunicação Social

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC)