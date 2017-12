Abertas as inscrições para credenciamento de Bombeiros Civis em Rondônia

Compartilhar





















O Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO) está com inscrições abertas para o processo de credenciamento para o registro profissional da atividade de Bombeiro Civil. O prazo termina no próximo domingo (10) e será considerado efetivamente inscrito o candidato que após ter realizado sua inscrição ter seu nome publicado no site do CBMRO, www.cbm.ro.gov.br, no dia 12 de dezembro. O edital pode ser conferido aqui.

Rondônia foi o primeiro estado no Brasil a regulamentar à profissão de Bombeiro Civil, que é o profissional que não faz parte do Corpo de Bombeiros Militar, mas é responsável, entre outras coisas, pela prevenção e combate ao fogo, avaliação de riscos existentes, implementação de planos de evacuação, resgate de pessoas e intervenção em acidentes elétricos, hidráulicos e de produtos químicos. “Mas para atuar na área ele precisa fazer o curso e ser credenciado no Corpo de Bombeiros Militar”, destacou capital BM Iranildo.

Segundo ele, qualquer pessoa pode participar do processo de credenciamento desde que tenha o curso básico de Bombeiro Civil ministrado por escolas de qualificação e requalificação profissional de Bombeiros Civis, com 240 horas de formação. No estado existem quatro centros de formação, sendo dois em Porto Velho, um em Cacoal e o outro em Vilhena. “Na capital existem 337 bombeiros civis trabalhando com carteira de trabalho assinada”, afirmou Iranildo.

Os candidatos da cidade de Porto Velho que desejarem fazer a prova devem procurar a Coordenadoria de Atividades Técnicas localizada na Avenida Chiquilito Erse, 2920, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, munidos dos seguintes documentos em uma pasta suspensa de cor amarela identificada com o nome do candidato, RG, CPF, Certificado de Conclusão do curso básico de Bombeiro Civil (cópia autenticada).

Já os candidatos que desejam fazer as provas e não residem em Porto Velho deverão enviar os documentos acima citados através do e-mail: siscatcbmro@hotmail.com. “Depois do credenciamento os bombeiros civis estão aptos a atuar na iniciativa privada como brigadistas de incêndios”, acrescentou capital Iranildo.

DATA DA PROVA

O processo de credenciamento será realizado no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Campos Sales, 3254, Olaria. A prova acontecerá dia 19 de dezembro, com início às 8h, sendo que o candidato deverá chegar ao local uma hora antes da prova.

Fonte

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia