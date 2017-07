Abertas as inscrições para os Cursos Técnicos a distância do Senac

Compartilhar





















Focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho com adequação às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos do Senac são autorizados pelo Mec e ministrados por corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores de ampla experiência profissional e acadêmica.

No Senac EAD os cursos técnicos garantem a flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser. São 12 diferentes opções nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo. O prazo para inscrições segue até 14 de agosto de 2017. Inscrições: http://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/

Senac EAD

A Rede Senac de Educação a Distância é uma proposta nacional de cursos on-line, com mais de 100 títulos entre cursos livres, técnicos, pós-graduação e extensão universitária. Acesse e saiba mais: http://www.ead.senac.br/

Para mais informações ligue (69) 995519332.

Crisbele Sena

Comunicação e Marketing