Abertas inscrições para a 1ª Feira de Artesanato de Rondônia em Vilhena

A Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) iniciou nesta quarta-feira (1) as inscrições para a 1ª Feira de Artesanato de Rondônia, que acontecerá de 7 a 9 de abril, em Vilhena. As inscrições seguem até o próximo dia 11 no Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), que fica na Sejucel, em Porto Velho. Serão selecionados 60 artesãos interessados em expor e comercializar seus produtos.

Para finalizar o processo de inscrição os artesãos devem estar cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), que garante a carteira de artesão, que deve estar no prazo de validade.

“O artesão deve preencher o formulário de inscrição, declaração de uso de imagem, carta de anuência do artesão representativo por entidade, termo de compromisso e outras fichas que estão disponíveis no edital. As feiras que são distribuídas nas regionais do estado dão mais visibilidade para todos artesãos”, disse Rodnei Paes, titular da Sejucel.

Com os formulários preenchidos, os artesãos devem encaminhar para o e-mail artesanatoPAB@gmail.com, assunto ‘1ª Feira Regional de Artesanato – Vilhena’, no corpo do e-mail informar nome completo e anexar os formulários juntamente com os documentos pessoais, cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

O artesão que tiver interesse na feira de Vilhena deve estar de acordo com os critérios de seleção, que fazem referência a trabalhos voltados à cultura popular, criatividade e originalidade, linguagem própria, tradição, expressão contemporânea, inovação, produto associado à cultura local e conscientização ambiental.

Caso não sejam preenchidas as vagas destinadas para os 60 artesãos, a Coordenadoria do Artesanato da Sejucel selecionará os artesãos que sejam cadastrado no PAB, tanto para os 50% destinados para Vilhena quanto para 50% disponíveis para todo estado.

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação