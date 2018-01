ACIA e Banco da Amazônia discutem fomento para a região do Vale do Jamari

Compartilhar





















O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), Francisco Hidalgo Farina, recebeu, na sede administrativa da associação, o gerente do Banco da Amazônia Marcio Orsi Coutinho e o gerente para contas jurídicas José Henrique, na manhã desta quinta-feira (25).

O principal assunto do encontro foi o fomento à economia, em especial ao agronegócio na região do Vale do Jamari, que tem como referência o município de Ariquemes. O gerente do Banco da Amazônia enfatizou a importância da ACIA para a divulgação das linhas de crédito e facilidades que o banco oferece para investidores obterem crédito.

Para a ACIA, as previsões para 2018 são otimistas quanto ao crescimento da economia, ressaltando que as instituições financeiras podem contribuir de maneira especial para que o comércio seja estimulado com a circulação dos recursos advindos do crédito bancário.

A ACIA se coloca à disposição da comunidade para apresentar os potenciais do município, bem como o Banco da Amazônia também tem interesse em parcerias com os empresários para fortalecer ainda mais a economia local.

Assessoria de Comunicação – Luiz Martins