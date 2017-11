ACIJ irá premiar empresas e residências com a melhor decoração natalina

Compartilhar





















A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, irá premiar as empresas e residências com a melhor decoração natalina de 2017.

A decoração deve representar a tradição do natal, manter o espírito natalino, estimular a criatividade, deixar a cidade mais bonita e promover as visitas ao centro comercial nesse período do ano. Poderão participar empresas associadas e não associadas à ACIJ e residências localizadas na zona urbana do município.

O diretor de promoções e propaganda da ACIJ, Jefferson Luís, destacou que o objetivo da entidade ao promover esse concurso é deixar a cidade mais bonita e iluminada no período natalino. “As empresas decoradas chamam mais atenção e atraem um maior numero de visitantes, essa também é a oportunidade que o empresário tem para aumentar a as vendas”, frisou.

Inscrições e julgamento

De acordo com o regulamento, as inscrições devem ser feitas exclusivamente na sede da ACIJ até o dia 30 de novembro. A decoração deve estar completamente montada até as 18 horas do dia 01 de dezembro e permanecer até as 18 horas do dia 06 de janeiro de 2018. No ato da inscrição é necessário apresentar um comprovante de endereço e cópia dos documentos pessoais. O cadastro precisa ser feito por administradores ou dirigentes das empresas.

O julgamento acontece de 10 a 20 de dezembro. A partir do dia 10 de dezembro os julgadores irão visitar as empresas e residências inscritas. Serão considerados os seguintes critérios: criatividade, beleza, aproveitamento dos produtos, utilização de materiais ecologicamente corretos ou que sejam reaproveitados, utilização de material inusitado, harmonia nas cores, cuidados com o acabamento, limpeza, fidelidade ao tema natalino, equilíbrio dos elementos decorativos, simplicidade na composição e valorização dos recursos tradicionais da cultura local.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Premiação

Nas empresas serão consideradas as decorações feitas nas fachadas e vitrines. O concurso irá premiar as três empresas com a melhor decoração. A primeira colocada recebe R$ 3.000,00 em dinheiro, a segunda R$ 2.000,00 e a terceira R$ 1000,00. Se a empresa ganhadora for associada à ACIJ receberá mais 1500,00 em bônus.

As empresas inscritas no concurso que fizerem parte do quadro de sócios terão direito a 200 consultas gratuitas no sistema de proteção ao crédito SCPC Integrado.

E todas as empresas participantes do concurso que não forem ganhadoras irão concorrer a um prêmio de R$ 3000 mil reais.

Já nas residências, a decoração deve estar nas fachadas e jardins. A vencedora garante o prêmio no valor de R$ 1000,00 reais no primeiro lugar e R$ 500,00 no segundo.

O prêmio será entregue no dia 29 de dezembro, mesma data em que acontece o ultimo sorteio da promoção sorte grande.

Assessoria de imprensa ACIJ

Giselle Virgílio