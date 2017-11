ACIJ lança campanha de renegociação de dividas

Compartilhar





















De acordo com um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, cerca de 35% dos jaruenses estão inadimplentes. Considerando essa porcentagem, juntas essas pessoas devem cerca de 36 milhões de reais para o comércio local. De acordo com a ACIJ, essa divida reflete diretamente na economia do município, o que provoca estagnação no crescimento das empresas e conseqüentemente o desemprego. “Com o baixo faturamento e pouco dinheiro em caixa as empresas precisam cortar gastos, diminuir o número de funcionários e chegam até fechar suas portas”, destacou o consultor comercial da ACIJ, Diogo C.Argenton.

Considerando o alto índice de inadimplência, a ACIJ realiza no período de 03 de novembro a 20 de dezembro a campanha “ANO NOVO NOME LIMPO”, o objetivo da ação é conscientizar os devedores a usar o pagamento do 13º salário para o pagamento de dívidas. A ACIJ orienta, os credores que nesse período procurem as empresas que possuem dívidas para que renegociem os débitos com vantagens exclusivas, como, descontos, isenção de juros e reparcelamentos (de acordo com a norma de cada empresa para esta campanha). “Essa é uma ação importante não só para o comércio, mas para todo o município de Jaru, por isso é necessário que as empresas estejam abertas para a renegociação”, frisou Diogo.

Assessoria de imprensa ACIJ – Giselle Virgílio