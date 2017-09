ACIJ promove amistoso de basquete entre Jaru e Ariquemes no próximo domingo

Compartilhar





















A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ realiza nos dias 23 e 24 de setembro um evento dedicado aos amantes do basquetebol.

No dia 23 ocorre o treino oficial para o amistoso entre os times de Jaru e Ariquemes que disputam os jogos intermunicipais de Rondônia de 2017.

E no período da noite, as 19:30 hrs será realizada uma palestra que deve discutir o projeto voltado para o esporte no município. A palestra acontece no auditório da ACIJ e é voltada para empresários e pessoas que se interessam pela atividade esportiva.

Já o amistoso será no domingo (24) ás 10h00min da manhã na quadra da Escola Olga Dellaia.

Os dois times se preparam para disputar os Jogos Intermunicipais de Rondônia que começa em outubro.

O time que representa Jaru foi formado no ano passado e já conquistou o 5º lugar no na Copa Ouro, campeonato realizado em Pimenta Bueno, o que garantiu a classificação para o JIR 2017.

O JIR acontece a partir de 1º de outubro na cidade de Ariquemes. As disputas da modalidade será entre os dias 07 e 11. E a meta do time jaruense é voltar para casa com o título.

De acordo com, Luiz Fernando, atleta do time jaruense, o objetivo é tornar o esporte mais visível no município, considerando que há mais de 15 anos Jaru não participa de nenhuma competição oficial.

O presidente da ACIJ, Ednilso de Oliveira, destacou que a entidade apóia a causa, porque acredita que o esporte é uma ferramenta de transformação da sociedade.

Projeto Social

Para fomentar a prática do esporte no município, a Igreja Metodista Wesleiana, promove um projeto com aulas de basquete gratuitas para adolescentes com idades entre 12 e 17 anos das Escolas Olga Dellaia e Raimundo Catanhêde. “Trabalhamos com valores cristãos, mas para participar do projeto o aluno precisa estar quites com as obrigações na escola, com freqüência e notas em dia”, destacou.

Giselle Virgílio

Assessoria de imprensa ACIJ