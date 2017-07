ACIJ promove reunião entre SEBRAE e prefeitura de Jaru para fortalecer a Sala do empreendedor no município

Compartilhar





















A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, realizou na tarde desta quinta-feira (06), uma reunião, com representantes do SEBRAE e da prefeitura municipal de Jaru. O objetivo, segundo o presidente da ACIJ, Ednilso de Oliveira, foi estabelecer as parcerias para fortalecer a sala do empreendedor no município.

Representando o executivo municipal, estavam o Procurador Geral, Marcelo André Azevedo Veras, a Diretora Geral da Administração, Sônia Ferreira da Silva e a atendente da sala, Michely Manfré.

Segundo a gerente unidade politicas públicas SEBRAE, Maria Tereza Marangan, além de oferecer atendimento especializado ao Microempreendedor Individual (MEI), a sala do empreendedor tem como objetivo atender todos os segmentos de empreendedorismo, tanto, serviço, comércio e indústria.

Os Microempreendedores Individuais fazem parte de uma categoria de empresas que podem faturar no máximo R$ 60 mil por ano, e contratar até um funcionário. E quando devidamente formalizados eles podem participar de licitações públicas e dessa forma ajudar a aquecer a economia do município.

Atualmente, Jaru conta com quase 1500 MEIs formalizados. E, a meta é aumentar esse número e oferecer suporte para que eles passem a ocupar outros setores do empreendedorismo.

A partir da consolidação da sala do empreendedor, município, ACIJ e SEBRAE estabeleceram uma meta de ampliação de compra do empreendedor local de pouco mais de 40% para 60%. “Cada real movimentado aquece a economia do município e isso abre portas para o mercado de trabalho”, destacou Ednilso.

“E isso é importante para que o município não dependa apenas da arrecadação de tributos”, completou a consultora credenciada do SEBRAE, Daniela burkhard.

Para cumprir a meta, a prefeitura informou que estruturou o setor de compras, centralizando em um único local.

Giselle Virgílio

Assessoria de imprensa ACIJ