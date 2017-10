ACIJ realiza palestra sobre a Reforma Trabalhista na visão do empresário

Compartilhar





















A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, realiza no dia 27 de outubro, uma palestra sobre a reforma trabalhista na visão do empresário. De acordo com o presidente da ACIJ, desde que a reforma foi aprovada, muitas palestras já aconteceram, mas todas direcionadas para o funcionário, contadores, advogados, entre outros profissionais. “Agora a ACIJ irá esclarecer os pontos da reforma para quem emprega”, destacou Ednilso.

A palestra acontece no dia no dia 27 de novembro ás 19:30 no auditório da ACIJ. E será ministrada pela Juíza, Drª Fernanda Antunes Junqueira, a inscrição é um material didático para criança ou um livro infantil.

Mais informações,através do telefone 3521-2083

Assessoria de Comunicação – Gisele Pereira Virgilio