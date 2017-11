ACIJ realiza treinamento para lojistas consultores de vendas no ramo da moda em Jaru

Compartilhar





















Pela primeira vez em Rondônia, a consultora de imagem, especialista em varejo de moda, Roberta Pasquallato, ministrou o curso “O segredo das vendas de Moda”.

A capacitação promovida pela Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, contou com a participação de lojistas do ramo de confecções, calçados, acessórios e ótica.

A secretária executiva da ACIJ, Tatiane Gomes, destacou que o objetivo do curso foi agregar conhecimento. “Decidimos trazer a Roberta, porque sabemos que as duvidas existem, mas enquanto representante e defensora do comércio, temos a responsabilidade de levar conhecimento”, frisou.

Foram dois dias de informações, sobre técnicas e métodos que podem ser implantados para melhorar as vendas nesse setor, desde a montagem da vitrine, até a fidelização do cliente. “O comportamento e o perfil do consumidor mudou é necessário que o consultor e o empresário estejam atualizados para acompanhar essas mudanças”, explicou Roberta.

Consultora de vendas, da loja Essencialy, Luciene, não escondeu a sua satisfação em fazer o curso, ela disse que já está colocando as técnicas em prática. “Tinha dificuldade para usar e combinar algumas estampas e cores, após o curso terei mais segurança para ajudar as minhas clientes na hora da compra”, comemorou.

Giselle Virgílio

Assessoria de imprensa ACIJ