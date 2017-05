Acir diz que Rondônia precisa de mais agroindústrias

Compartilhar





















O senador Acir Gurgacz (PDT) constatou mais uma vez em sua caminhada pelo parque de exposição da sexta Rondônia Rural Show, a força da agricultura do Estado e destacou a necessidade de apoio à instalação de novas agroindústrias. “O nosso setor primário já é muito forte, pois em pouco tempo atingimos os mesmos patamares de produtividade dos Estados do Sul, e agora precisamos investir na agroindústria, para agregarmos valor aos nossos produtos e gerarmos mais trabalho e renda aqui em Rondônia”, salientou Gurgacz.

Quem já está fazendo isso são os produtores rurais Vilson Bianchi e sua esposa Vânia, da Defumados Bianchi, de Ji-Paraná. Eles vendiam carne suína in natura, mas há cinco anos descobriram que poderiam agregar valor beneficiando a carne com o processo de defumação. Participam da feira como expositores desde a segunda edição e estão de olho nas novidades para o negócio.

No ano passado compraram uma câmara fria com capacidade para o estoque de até 20 suínos em uma temperatura de -5 graus Celsius. Agora, a meta é construir um galpão para tirar a fábrica de defumados do fundo do quintal, e estão de olho em novas defumadoras. Com isso, uma outra meta poderá ser alcançada: passar a fornecer para pelo menos dois grandes supermercados de JI-Paraná. “Sei que este sonho não está longe de acontecer e logo vamos chegar nele”, declara Vilson.

São exemplos como o de Vilson e Vânia que o senador Acir aponta como resultados práticos de feiras tecnológicas como a Rondônia Rural Show e as demais feiras agropecuárias do Estado. “Durante a feira o agricultor tem acesso facilitado ao crédito, consegue negociar direto com a indústria e comprar num preço mais baixo e parcelado no longo prazo”, relata.

Regularização

Na passagem pelo estande do ICRA, o senador participou da apresentação de uma linha de crédito especial do Pronaf, pelo Banco da Amazônia, e da linha de crédito Fomento Mulher, do Incra. O senador destacou a importância do crédito a juro reduzido para os agricultores e salientou a importância da regularização fundiária, pois sem o título definitivo da terra, o agricultor não tem segurança jurídica e acesso ao crédito.

Acir salientou que um de seus primeiros projetos de lei no Senado, o PLS nº 24, protocolado no dia 10 de fevereiro de 2010, autorizava a transferência de terras pertencentes à União para o Estado de Rondônia. Essa proposta foi incluída na Medida Provisória 759, que está tramitando agora no Senado e que será a nova lei para a regularização fundiária e titulação das terras.

“Rondônia é fruto da reforma agrária, feita pelo Incra, e agora precisamos concluir esse processo, fazendo a regularização e entregando o título de propriedade definitiva da terra para nossos agricultores”, salientou Acir.

