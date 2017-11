Acir é reconduzido na presidência do PDT em Rondônia

Compartilhar





















O presidente regional do Acir Gurgacz, foi reconduzido neste domingo, por unanimidade, à presidência regional do PDT durante convenção estadual do partido, em Porto Velho. O parlamentar assume com a missão de conduzir o processo eleitoral no próximo ano no Estado. “O PDT esta preparado e se fortalecendo para apresentar as melhores propostas para um Brasil melhor e uma Rondônia promissora”, disse o parlamentar.

Em discurso de agradecimento pela recondução na presidência, Acir disse que o PDT está preparado e tem quadros para disputar as eleições para Assembleia, Câmara Federa, Senado Federal e governo do Estado. “Temos ainda pré-candidato à Presidente da República, que é Ciro Gomes, que já foi prefeito de Fortaleza, governador e ex-ministro”, disse o pedetista.

Acir destacou o trabalhado do governador Confúcio Moura (PMDB), que está no segundo mandato, e do momento da economia em Rondônia. “Faço uma saudação ao Confúcio Moura e entendo que o Estado de Rondônia está bem administrado. Confúcio recebeu um estado com problemas e hoje a realidade é bem diferente com as contas equilibradas”, disse.

Ele disse ainda para os convencionais que no próximo ano a população estará retornando às urnas. “Não podemos entregar o Estado para quem não tem compromisso com a coletividade e nas mãos de quem desvia dinheiro público e de oportunistas que desviam dinheiro da agricultura. O dinheiro desviado da corrupção é o que faz falta para administrar o Estado no futuro”, disse.

O presidente do PDT fez convite à população para unir forças e dizer à sociedade que o partido tem um projeto para o Brasil e para Rondônia.

Participaram do encontro o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes, e os presidentes do PSDB em Rondônia, deputada federal Mariana Carvalho, presidente regional do PSB, Mauro Nazif, deputados estaduais Léo Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV), Saulo Moreira (PDT), Airton Gurgacz (PDT), vice-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, vereadores da capital e interior, além de lideranças políticas.

Assessoria de Comunicação – Guarim Liberato Jr