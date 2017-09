Acir Gurgacz anuncia ampliação do programa Luz Para Todos em Rondônia

Compartilhar





















O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) anunciou a ampliação do programa Luz Para Todos em Rondônia, beneficiando principalmente os produtores rurais. Ele cumprimentou o Ministério de Minas e Energia pelo sucesso das negociações para a eletrificação rural em Rondônia, o que avalia como fundamental para a economia do Estado, mas lamentou que muitas regiões rondonienses ainda estejam fora da rede de energia, e pelos constantes apagões que tem ocorrido.

Em reunião com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Lopes Alves, junto com o presidente da Fetagro, Fábio Assis de Menezes, e a secretária de Política Agrícola da Fetagro, Elessandra Dutra da Silva, o senador conseguiu liberar R$ 179 milhões para a ampliação das redes de energia nos municípios do Interior de Rondônia, através do programa Luz Para Todos. Desse total, R$ 32 milhões serão destinados para a quinta etapa do programa, com inicio em outubro, e outros R$ 147 para assegurar mais 17 mil ligações até o final do programa, em 2019, beneficiando diversos municípios, distritos e linhas rurais do Interior de Rondônia.

Gurgacz chamou a atenção para a importância do fornecimento de energia de forma constante e com potência suficiente para que os produtores possam resfriar o leite, industrializar o que produzem na agricultura e terem no campo a mesma qualidade de vida dos moradores da cidade.

O senador cobrou regras mais justas para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da eletricidade, lembrando que, pelo regulamento atual, somente os estados consumidores recolhem o imposto. O parlamentar disse que seu estado sofre com um péssimo serviço de eletricidade, sendo submetido a apagões frequentes, mas paga uma das tarifas de energia mais altas do país.



Assessoria de Comunicação – Guarim Liberato