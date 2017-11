Acir Gurgacz critica baixo valor pago por litro de leite a produtores de Rondônia

Compartilhar





















Em pronunciamento nesta segunda-feira (6) o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) defendeu o fortalecimento do agronegócio e, especialmente, da agricultura familiar que, segundo ele, sustenta a balança comercial brasileira.

O parlamentar relatou dificuldades dos produtores rondonienses em relação ao valor cobrado pelo leite. Ressaltou ser difícil explicar que, enquanto os consumidores pagam entre R$ 3 a R$ 5 no litro de leite, o preço para o produtor não passa de R$ 0,70.

Por considerar que essa variação de preços não pode depender do mercado, onde prevalece a lei da oferta e da procura, Acir Gurgacz disse que solicitou audiências públicas no âmbito do Senado e dos municípios das bacias leiteiras de Rondônia. Ele defende a liberdade de mercado e fiscalização mais rigorosa de agências reguladoras como medidas para solucionar o problema.

“Isso porque se deixarmos simplesmente na mão do mercado, os laticínios acabam formando cartel e determinando o preço do leite, sempre para obterem maiores lucros às custas do suor dos nossos agricultores brasileiros”, disse Acir.

Assessoria de Imprensa – Senador Acir Gurgacz