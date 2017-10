Aeroporto de Ariquemes: Mosquini e Confúcio recebem garantia de recursos

Compartilhar





















Em audiência na SAC (Secretaria Nacional de Aviação Civil) Vi noem Brasília, na última terça-feira (10), o projeto do Aeroporto de Ariquemes avançou e este antigo sonho da sociedade ariquemense está próximo de ser concretizado. Recebidos pelo Secretário de Aviação Civil, Dário Lopes Reis, o deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB-RO), o governador de Rondônia Confúcio Moura, o prefeito de Ariquemes Thiago Flores e o deputado estadual Geraldo da Rondônia tiveram a confirmação de que os recursos para a construção do aeroporto estão garantidos no orçamento da União.

As principais etapas já foram cumpridas, entre elas a entrega do Projeto Executivo à SAC. O próximo passo é a assinatura do convênio e em seguida o início das obras. O engenheiro Humberto Fayal, responsável pela área aeroportuária, afirmou que o projeto aprovado é a última etapa antes da assinatura do convênio.

“É muito importante que os moradores de Ariquemes e municípios vizinhos saibam do empenho do deputado Lúcio Mosquini para que as obras do aeroporto aconteçam o mais rápido possível. O aeroporto será muito importante para toda a região de Ariquemes”, afirmou o governador Confúcio Moura.

O prefeito Thiago Flores afirmou que “Ariquemes agradece o esforço do amigo deputado Lúcio Mosquini que não meduiu esforços para que mais uma etapa fosse vencida. No dia de hoje avançamos mais um pouco e esperamos que em breve nossa cidade tenha um aeroporto de verdade”.

“A construção do aeroporto de Ariquemes é uma bandeira minha e também do deputado estadual Geraldo da Rondônia e hoje conseguimos mais um avanço muito importante. O próximo passo é a assinatura do termo de convênio entre a SAC e o Governo de Rondônia, como estudos de geotecnia”, afirmou Mosquini.

A Secretaria da Aviação Civil fará o repasse para o Governo de Rondônia para a construção do aeroporto de Ariquemes, cuja obra é estimada em 32 milhões de reais.

Atuação parlamentar

O deputado Lúcio Mosquini, desde o início do seu mandato, fez várias gestões em favor do aeroporto de Ariquemes. Em março de 2016 ele foi recebido pelo então Ministro da Aviaçāo Civil, Mauro Lopes, para tratar do projeto do aeroporto.

Nesta audiência, no ano passado, o Secretário de Aeroportos da Secretaria de Aviaçāo Civil da Presidência da República, Leonardo Cruz, entregou ao deputado documento que comprovou a aprovaçāo do estudo preliminar para o aeroporto de Ariquemes e autorizava a execuçāo da fase de anteprojeto.´

O futuro aeroporto de Ariquemes terá terminal de passageiros, pista de pouso com as dimensões de 1.500x30m e quatro posições, o que vai permitir pousos e decolagens de aeronaves regionais de grande porte.

“Ariquemes e os municípios vizinhos têm se desenvolvido e um aeroporto com bom porte é fundamental para o setor produtivo e também para o deslocamento de lazer ou trabalho por parte da populaçāo”, concluiu Mosquini.

