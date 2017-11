Alunos Sesi-Senai selecionados do Conexão Mundo embarcam ainda em novembro para os Estados Unidos

Compartilhar





















Viagem de 15 dias de imersão na cultura norte-americana é o prêmio aos alunos que se destacam no Programa Conexão Mundo, que este ano contemplou Arthur Teixeira e Emile Brito, ambos alunos da Educação Básica articulada com Educação Profissional (Ebep) da escola Sesi-Senai Porto Velho.

O período de imersão na cidade de Denver, no Colorado, será de 18 de novembro a 3 de dezembro de 2017. Acompanhados pela professora Juliana Pádua, Emile e Arthur ficarão hospedados em casas de família norte-americanas e terão a oportunidade de conhecer escolas, universidades, museus, entre outras atividades, que possibilitará a ambos colocar em prática o que aprenderam com os coaches.

Segundo a coordenadora de Educação Sesi-Senai-RO, Patrícia Ribeiro, “o acesso a toda uma cultura e a todo um conhecimento mundial nos é facilitado pelo inglês e o Conexão Mundo tem como objetivo o ensino e aperfeiçoamento do inglês de maneira lúdica e interativa.

No último dia 31, os estudantes juntamente com a professora Juliana Pádua passaram por mais uma etapa antes do embarque. Eles estiveram em Brasília e tiveram o visto de viagem aprovado.

Conexão Mundo

Parceria Sesi e Senai com o US-Brazil Connect, Conexão Mundo é um programa de intercâmbio de línguas oportuniza aos alunos da Educação Básica articulada com Educação Profissional, conhecer e aprofundar conhecimentos da língua inglesa, vivenciando experiências do dia a dia através do acompanhamento contínuo de monitores americanos. É dividido em três etapas, sendo duas de aulas à distância, na modalidade virtual, e uma de aula presencial, com a vinda de monitores americanos para o Brasil.

