Alvorada recebe verba para ampliação de Escola Infantil

Recurso foi viabilizado pelo deputado federal Marcos Rogério

O município de Alvorada D’oeste recebeu esta semana um novo recurso para ampliar a estrutura da Escola Infantil Criança Feliz. A verba, no valor de R$ 399.600,00, já está à disposição da prefeitura, que, agora, poderá dar início aos trabalhos.

O recurso foi viabilizado pelo deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO) e deve atender o espaço pré-escolar Criança Feliz. Além da construção de 15 salas de aula, também devem ser construídos dois novos banheiros, uma área coberta para refeitório, um pátio descoberto, além de área coberta para acesso, circulação e jardinagem.

Atualmente, a escola atende cerca de 450 crianças. Na avaliação de Marcos Rogério, além de garantir o acesso de novos alunos, a ampliação do espaço também vai proporcionar uma melhor qualidade no ensino.

“Um dos principais problemas que serão sanados com a ampliação é o acesso de novas crianças. A demanda vinha crescendo ano a ano, e a escola já não comportava mais a demanda. O segundo problema é a evasão escolar. Vamos melhorar a estrutura da escola para que os alunos se sintam acolhidos e os professores tenham uma estrutura melhor para ofertar um ensino de qualidade”, ressaltou.

As emendas de Marcos Rogério para Alvorada já possibilitaram a reforma do Hospital Municipal, a construção do Centro de Fisioterapia, além de pavimentação de ruas e avenidas e obras diversas em infraestrutura. “Desde o início do meu mandato, já destinei R$ 3,5 milhões para Alvorada. Vou seguir com o compromisso de trabalhar por mais verbas, para dar sequência ao projeto de desenvolvimento do Município”, ressaltou.

Assessoria de Comunicação

Ludmila Lucas