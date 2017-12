Anderson do Singeperon pede força-tarefa para combater a violência em Candeias do Jamari

Compartilhar





















O deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) solicitou nesta segunda-feira (11/12) ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PM/RO) uma força-tarefa permanente para combater a crescente violência no município de Candeias do Jamari (RO).

Junto ao subcomandante geral, coronel PM Clairton Pereira da Silva, o parlamentar ressaltou a necessidade de reforçar o policiamento tanto na zona urbana, quanto na rural. “Infelizmente Candeias do Jamari sofre com os altos índices de violência e é a população quem mais sofre”, relatou.

Segundo Anderson, a insegurança na região também foi relatada pelo vereador Marcos da Hora (PMDB), o que vem sendo motivo de cobranças por parte da comunidade por uma solução.

Em resposta, o coronel Clairton comprometeu-se em reforçar o policiamento com os novos policiais que estão no Curso de Formação e em breve deverão iniciar o estágio nas ruas. Também informou que existe uma força-tarefa da Companhia de Operações Especiais (COE) que vem realizando patrulhamento em horários aleatórios no município e prestando o devido apoio.

O deputado Anderson também comentou sobre a importância de fortalecer a Polícia Civil, que está sucateada em todo o estado. “É necessário um novo concurso para a Polícia Civil, pois a defasagem é muito grande”, comentou.

Assessoria de Comunicação – Anderson do Singeperon