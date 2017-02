Anticoncepcional para homens sem hormônio e reversível deve ficar pronto em 2018

Compartilhar





















Após testes com injeções anticoncepcionais masculinas falharem devido à alta taxa de efeitos colaterais, um método não-hormonal de alta eficácia pode se tornar, dentro de um ano, a solução para homens que querem prevenir uma gravidez indesejada.

O Vasalgel, método similar à vasectomia, porém mais facilmente reversível, começou a ser desenvolvido em 2010 e já vem sendo testado em animais. Agora, a empresa – uma fundação sem fins lucrativos – espera realizar os experimentos em humanos e arrecadar fundos suficientes para lançar o produto no mercado em 2018.

Anticoncepcional masculino: como funciona?

O remédio foi desenvolvido pela organização americana Parsemus Foundation, que não possui fins lucrativos, e é aplicado via injeção. Trata-se de um gel que é inserido nos vasos deferentes (tubo por onde passam os espermatozoides), impedindo que o esperma seja liberado na ejaculação e, assim, evitando a fecundação. Na vasectomia, estes vasos são cortados por meio de intervenção cirúrgica.

Segundo a empresa, o Vasalgel preenche o interior desses vasos. Como os espermatozoides são muito grandes para penetrar a barreira, eles acabam sendo reabsorvidos pelo organismo.

A ideia é que uma única aplicação de Vasalgel tenha efeito prolongado, podendo durar meses ou anos. Os fabricantes ainda não conseguiram determinar o período exato de eficácia. No entanto, o RISUG, medicamento indiano no qual o Vasalgel foi inspirado (também em fase de desenvolvimento), tem um funcionamento muito similar e atua no organismo durante 10 anos.

Eficácia

A empresa afirma que o produto deverá ser tão eficaz quanto a vasectomia.

Nos testes feitos com animais, o método conseguiu impedir a fecundação: três babuínos machos receberam a injeção do produto e foram deixados com 10 a 15 fêmeas durante seis meses. Neste período, nenhuma das fêmeas engravidou.

No experimento feito com coelhos, que durou 12 meses, a partir da segunda amostra de sêmen, não foram encontrados espermatozoides. Sêmen é o líquido expelido durante a ejaculação masculina, que é constituído por uma mistura de espermatozoides e outros fluidos.

Já os experimentos para reversão do método ainda não foram feitos em humanos, apenas animais.

Como é feita e reversão

A ideia é que o procedimento seja facilmente reversível. Se um homem deseja “desbloquear” seus espermatozoides, basta receber outra injeção de uma solução de bicarbonato de sódio, que irá expelir o Vasalgel que está bloqueando os vasos deferentes. Vale notar que a vasectomia também pode ser revertida, porém o procedimento é cirúrgico e mais complicado.

De acordo com a Parsemus, estudos feitos com coelhos demonstrou rápida restauração do fluxo de espermatozoides após a reversão.

Quando chegará ao mercado?

O início dos experimentos com humanos está previsto para o começo de 2018, e a empresa espera conseguir a liberação do produto logo em seguida. O foco inicial serão os mercados dos Estados Unidos, Europa e Canadá.

Preço

A ideia é oferecer o método a um preço mais baixo do que o praticado pelos fornecedores de contraceptivos femininos de longo prazo, como o DIU. A empresa estima um valor próximo a US$ 230 (cerca de R$ 715).

Financiamento

De acordo com a fundação, “como os métodos de longo prazo não geram muito dinheiro (é muito mais lucrativo vender pílulas para as parceiras dos homens todos os meses), grandes farmacêuticas não estão interessadas [em investir no Vasalgel] – portanto, estamos dependendo do apoio público.”

As doações para o produto podem ser feitas através do site da Parsemus Foundation.

Fonte: vix.com