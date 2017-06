Após 20 anos, trecho da rua Afonso José recebe iluminação pública em Jaru

Compartilhar





















Os moradores da rua Afonso José, precisamente entre as ruas Osvaldo Cruz e Nilton de Oliveira, no setor quatro, foram beneficiados com a implantação de iluminação pública.

Segundo o morador, Juscelino Henrique, a espera já passava dos 20 anos. “Ficamos muito felizes, porque em menos de cinco meses, a nova gestão resolveu o problema”, frisou.

Residente na rua há 25 anos, Juscelino comemorou o benefício para a população daquela localidade. “Esse local sempre foi perigoso, uma total escuridão. Porém, graças a Deus, agora com a rua toda iluminada, teremos mais sensação de segurança”, completou.

O prefeito João Gonçalves Júnior destacou que é muito importante esses serviços que atendam diretamente os jaruenses. “Queremos deixar nossa cidade toda iluminada, para garantir mais segurança à população”, afirmou.

De acordo com o secretário de infraestrutura, Jeverson Lima, todos os setores serão contemplados. “Nossa equipe já trocou mais de mil pontos de iluminação, por toda a cidade”, informou.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru