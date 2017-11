Após recomendação do MPF, Seduc convoca professores indígenas aprovados em concurso público

Compartilhar





















Professores e técnicos convocados são indígenas de várias etnias de Rondônia

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) publicou ontem, 30 de outubro, convocações para perícia médica e posse dos indígenas aprovados no concurso público para professor nível “A” (educação infantil e do 1º ao 5º ano), professor nível “B” (Ciências da Sociedade Intercultural – 6º ao 9º ano e ensino médio), professor nível especial (sabedor indígena) e técnico educacional nível 1.

As convocações ocorreram após uma recomendação do Ministério Público Federal, que pediu a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas. O concurso público ocorreu em 2015 e os 20 professores indígenas e 14 técnicos educacionais ainda aguardavam as nomeações.

Os procuradores da República Daniela Lopes de Faria e Daniel Azevedo Lôbo ressaltam que as contratações de professores e técnicos indígenas têm por objetivo garantir a educação específica, intercultural, diferenciada, multilíngue e comunitária aos indígenas, além de resgatar, preservar e promover a tradicionalidade indígena, reconhecendo a riqueza que ela representa.

As convocações para perícia e nomeação de professores indígenas e sabedores e técnicos indígenas estão disponíveis no site da Secretaria (http://www.rondonia.ro.gov.br/seduc/publicacoes/).

Assessoria de Comunicação MPF/RO

Luiza Archanjo