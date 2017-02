Ariquemes – ACIA alerta empresários para novo golpe de estelionatários

Compartilhar





















A Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) alerta os empresários sobre um novo golpe que foi detectado no comércio de Ariquemes. Trata-se da compra via telefone de produtos, com o pagamento feito através de depósito bancário.

A estratégia do golpista é fazer compra do produto ou solicitação de um serviço, via telefone, com a promessa de o pagamento ser feito através de transferência online. Contudo o suposto pagamento é feito através de depósito bancário sempre em valores bem superiores ao da compra.

No mesmo dia, fora do horário bancário, o golpista entra em contato com o empresário dizendo que a sua secretária efetuou o suposto pagamento em valores bem superiores ao da compra. Uma empresa de Ariquemes vendeu cerca de R$ 1 mil em produtos e o depósito feito pelo golpista foi de R$ 20 mil.

No caso citado, o golpista entrou em contato com a empresa solicitando a devolução do valor supostamente pago a mais. Alguns empresários de Ariquemes não percebem que o saldo citado pelo golpista está vinculado e, por isso, não foi creditado na conta.

Agindo com boa fé, alguns empresários de Ariquemes foram lesados. Outros perceberam o golpe e não efetuaram nenhuma devolução do dinheiro.

A ACIA alerta os empresários a estarem atentos a esta prática. O golpe deve ser denunciado à polícia civil, para que os investigadores possam ter subsídio para realizar a investigação e prender os golpistas.

Luiz Martins

Assessoria Comunicação