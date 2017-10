Ariquemes recebe primeiro encontro Regional do Democratas

Compartilhar





















Centenas de pessoas se reuniram na Acia para participar de um grande encontro para discutir os rumos da política estadual.

No último sábado (21/10), o Democratas promoveu o primeiro encontro regional no Vale do Jamari, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA). Centenas de lideranças políticas compareceram, além de simpatizantes, para discutir os rumos da política estadual e oficializar a filiação de lideranças regionais.

Entre as autoridades presentes, estavam o ex-governador José de Abreu Bianco, deputado federal Marcos Rogério, deputado Estadual Adelino Follador, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários da legenda de vários municípios de Rondônia.

O deputado Adelino Follador, vice-presidente regional do Democratas, anfitrião do evento, agradeceu a presença de todos e disse estar satisfeito com o resultado do encontro. “No atual momento em que passa a política nacional e fora do período eleitoral, reunir tantas pessoas para falar de política é uma satisfação pra nós do Democratas”, comentou o parlamentar.

Presidente regional do Democratas, o deputado Marcos Rogério apontou que o partido está se estruturando para as disputas do pleito eleitoral em 2018, tendo entre seus filiados, lideranças com capacidade e conhecimento técnico para disputar todos os cargos eletivos. “Tivemos filiações importantes, que marcarão o crescimento e o fortalecimento do partido no estado. Com a união de todos, tenho a certeza de que construiremos um partido forte e consolidado, que represente um novo modelo de política no Brasil”, disse.

O evento contou com a participação de mais de 300 pessoas, lotando o Auditório da Acia. Entre as programações previstas, o encontro contou com o Conexão Democratas, liderado por Lucas Follador, vice-prefeito de Ariquemes e presidente da Juventude Democratas de Rondônia. Cerca de 60 jovens de 13 municípios de Rondônia, inclusive dos extremos do Estado como Guajará-Mirim e Vilhena, estiveram presentes e participaram das palestras.

O deputado federal Marcos Rogério falou aos jovens sobre a crise no Brasil, possíveis saídas e a reforma política. Adelino Follador palestrou sobre o Democratas e a sua história, enquanto Lucas Follador debateu sobre os caminhos para aprofundar a atuação da juventude democratas em Rondônia.

Os jovens tiveram a oportunidade de falar sobre a experiência adquirida no encontro, seus sonhos e demonstraram entusiasmo e motivação para participarem do processo político.

Assessoria de Comunicação – Ludmila Lucas