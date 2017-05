AROM e FIERO atuam para desenvolver setores econômico e educacional

Compartilhar





















A alfabetização, o nível de desempenho dos alunos e as formas de desenvolvimento das localidades são frentes de forte atuação conjunta da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO e da Associação Rondoniense de Municípios – AROM. As entidades vêm provocando debates sobre os temas, envolvendo os setores público e privado, para empreenderem ações que melhorem os cenários da educação e da economia regional, concomitantemente.

O presidente da AROM, Jurandir de Oliveira, apresentou ao presidente da FIERO, Marcelo Thomé, um projeto de premiação de boas práticas da gestão municipal. A Federação foi convidada a compor a realização do prêmio, para incentivar aumento da arrecadação própria das prefeituras e a eficiência dos gastos públicos. Na oportunidade, o municipalista convidou o representante do setor industrial a participar da 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorre de 15 a 18 de maio.

Autor: Assessoria/AROM