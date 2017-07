ARR fortalece ações de incentivo, apoio e defesa da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico

Compartilhar





















A Associação Rural de Rondônia (ARR), entidade de natureza civil, sem fins lucrativos, fundada 09 de janeiro de 1978, conquistou ao longo de quase quatro décadas de existência, a credibilidade e o respeito de órgãos públicos e privados na esfera Federal, Estadual e Municipal por sua constante atuação e compromisso na gestão, execução de políticas públicas e estratégias, que proporcionam a melhoria dos indicadores econômicos e sociais do estado de Rondônia.

Sua atuação consiste não somente a realização da 38ª Expojipa – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná, que injeta R$ 11 milhões na economia da cidade com geração mais de 500 empregos diretos e indiretos, mais também no repasse de R$ 100 mil a três entidades assistências do município no período de 2014 a 2016, entre elas: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Ji-Paraná (GAPC), Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Marcelina e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A contribuição da ARR com Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no período de 2012 a 2017 é de aproximadamente R$ 250 mil. “Nossas ações são voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento de nossa economia, bem como o fomento as atividades rurais, proteção da flora e fauna e conservação das espécies. Além colaborar com poder público e as entidades congêneres no sentido de fortalecer o espírito de associativismo e cooperativismo”, disse Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia.

A ARR tem como meio de subsistência a contribuição dos 178 sócios, as subvenções Governamentais, os recursos advindos do Serviço de Registro Genealógicos de Bovinos e Equinos, das feiras agropecuárias e industriais, das taxas cobradas pelo trabalho prestado pela entidade aos seus associados e locação do Parque de Exposições

“Esses valores capitaneados são investidos na manutenção da sede social e sua ampliação; podendo fomentar também a difusão do ensino técnico pecuário e agrícola; laboratórios de analise de terras, canteiros e mudas, instalação de posto de vacinação de animais, auxílio aos poderes governamentais, promoção de estudos e pesquisas sobre economia rural e assistência agro-tecnica, jurídica, econômica e social”, ressaltou Sérgio

A presença da Associação Rural de Rondônia foi decisiva em inúmeros debates e eventos realizados no Estado e em outras regiões de país, com destaque ao fortalecimento do Agronegócio, redução dos conflitos agrários, promoção da paz no campo, valorização da pecuária de corte e de leite, proteção da sanidade do rebanho e investimentos no capital intelectual de produtores e pecuaristas de Rondônia para fomento da produção.

Assessoria de Comunicação

Wilson Neves