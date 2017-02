ARR prioriza investimentos no Agronegócio

Compartilhar





















38ª Expojipa será realizada de 12 a 16 de julho no Parque de Exposições Hermínio Victorelli

A reunião estratégica da diretoria da Associação Rural de Rondônia (ARR), convocada pelo presidente Sérgio Ferreira com representantes do Banco da Amazônia (Basa), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, cooperativas de credito como: Sicoob, CredISIS Jicred e Cressol, além de escritórios que elaboram projetos para financiamento e consultoria rural e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural em Ji-Paraná (Emater) foi realizada na Segunda-feira (30) no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, a fim de fomentar e gerar negócios durante a 38ª Expojipa – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná, realizada entre 12 e 16 de julho.

“Essa é uma das grandes novidades que estamos implementando em 2017, com objetivo de resgatar o credito rural e fortalecer o agronegócio na 38ª Expojipa. Para isso reunimos instituições financeiras, cooperativas de credito e escritórios que fazem projetos para alinharmos uma ação estratégica. O que queremos é trazer novidades na feira, com taxas diferenciadas e com isso gerar um volume ainda maior de negócios”, disse Sérgio Ferreira, presidente da ARR.

Ferreira acrescentou que no ano passado os leilões da Expojipa movimentaram mais de R$ 7 milhões em negócios, com mais de cinco mil animais comercializados no Brasil inteiro.“Nossas expectativas foram superadas no leilão presencial e virtual, mais temos potencial para irmos mais longe, e movimentarmos entre 15 e 20 milhões esse ano”, ressaltou

Para o proprietário da Proastec, Jander Carlos que presta assistência técnica na elaboração de projetos rurais, o momento é propicio para estreitar as relações com as instituições financeiras, para que durante a feira, os produtores possam adquirir tratores, bovinos, implementos agrícolas e maquinários com juros mais atrativos.

“Uma reunião extremamente importante. Esse ano teremos novas linhas de credito para cada perfil de produtor rural. O banco não tem limitação de credito, o que precisamos é apresentar projetos com viabilidade econômica, seja para aquisição, construção ou investimentos em melhoria genética”, declarou Jander Carlos, engenheira agrônomo da Proastec.

De acordo com o gerente do Banco da Amazônia, Jonas Bassay Ferreira, o Basa disponibilizou para o Norte do País investimentos de R$ 7,9 bilhões, sendo mais de R$ 1 bilhão para o estado de Rondônia. “Sempre geramos um grande volume de negócios na Expojipa, e acreditamos que esse ano não será diferente. Para 2017 o Fundo Constitucional do Norte (FNO) traz uma serie de novidades, entre elas, o FNO com juros de 6.5% ao ano”, declarou.

O gerente Regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural em Ji-Paraná (Emater), Deassis Furtado, disse a Emater sempre manteve parceria com a Associação Rural de Rondônia, por entender que a Expojipa fomenta muito o setor produtivo, abrindo espaço para agricultores familiares com exposição de seus produtos e com a participação no concurso leiteiro. Ações sempre coroadas de êxito”, afirmou Deassis.

Para o presidente da ARR, Sérgio Ferreira, reuniões serão mantidas também com representantes de concessionárias e casas agropecuárias. “Nós temos uma enorme capacidade de potencializar a geração de negócios na Expojipa, mais para alcançarmos o resultado que almejamos precisamos do comprometimento de todos os entes que compõem essa cadeia”, garantiu Sérgio Ferreira, presidente da ARR. Destacando, que esse ano a edição do Circuito InterCorte será durante a Expojipa, de 12 a 16 de julho com a participação média de 600 produtores do Estado.

Wilson Neves