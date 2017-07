Arraial Flor do Maracujá começa nesta segunda-feira com seletiva para concurso nacional

Compartilhar





















Com expectativa para receber mais de 150 mil pessoas nos 13 dias de apresentações, a 36ª Mostra de Bois-bumbás acontecerá a partir desta segunda-feira (3) até o dia 16 (domingo). O evento seguirá com apresentações de quadrilhas e bois que já entraram para o calendário estadual.

As apresentações das quadrilhas e bois podem ser assistidas das arquibancadas gratuitamente. São mais de 30 grupos de quadrilhas, bois e grupos de danças indígenas que participarão. Neste ano, o evento contará com quadrilhas do Amazonas, Acre e Ji-Paraná.

Outra novidade para essa edição são os concursos para Casal de Noivos, Rainha da Diversidade e Rainha Junina. O casal de noivos que for campeão da disputa vai participar da competição nacional no Rio de Janeiro, assim como, quem ganhar Rainha Junina vai concorrer em Fortaleza, segundo Fernando Rocha, presidente da Federação de Quadrilhas, Bois Bumbá e Grupos Folclóricos do Estado de Rondônia (Federon).

“As premiações entrarão esse ano para que as quadrilhas tenham entusiasmo para as apresentações ” Diz, Fernando. O concurso Pedro Botelho é uma novidade em homenagem para o movimentador cultural que lutou por ações culturais que envolvem bois e quadrilhas.

A Banda Rabo de Vaca é uma das apresentações de abertura. A banda é contratada pela Federon e, para assistir ao show, os interessados devem adquirir ingressos no local por R$ 5,00.

Para realização do evento, a Federon conta com apoio do Governo de Rondônia, que fornece o local e estrutura através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e da Prefeitura de Porto Velho, que fornece apoio direto à Federon para os grupos.

Programação (a partir das 20h)

3/7 (segunda-feira)

Abertura

show Banda Rabo de Vaca

4/7 (terça-feira)

Concurso Pedro Botelho

Personagens (Guardas, Seringueiro, Caçador, Juiz, Escrivão, Lampeão, Maria Bonita e Casal de Velhos)

Show de banda

5/07 (quarta-feira)

Concurso Pedro Botelho

Rainha da Diversidade

Rainha Junina

Show de banda

6/07 (quinta-feira)

Quadrilha Junina Tradição

Quadrilha Coração Dourado

Quadrilha Os Caipiras do Madeira

Quadrilha Unidos do Palheral

Show de banda

7/7 (sexta-feira)

Quadrilha mirim Unidos do Palheral

Boi Bumbá Teimoso

Quadrilha Estrela Diniva

Quadrilha Matutos do Guaporé

Show de banda

8/7 (sábado-feira)

Quadrilha mirim Pote Sem Fundo

Quadrilha Adulta Nova Estação

Boi Bumbá Vencedor

Quadrilha Matutos do Socialista

Show de banda

9/7 (domingo)

Quadrilha mirim Brotinhos da Roça (Jí-Paraná)

Quadrilha Estrela do Norte

Boi Bumbá Tira-Teima

Quadrilha Mocidade Junina

Show de banda

10/7 (segunda-feira)

Quadrilha mirim Rosa Divina

Quadrilha Rosa Divina

Boi Bumbá Marronzinho

Quadrilha Flor da Primavera

11/7 (terça-feira)

Quadrilha mirim Matutinhos da Princesa

Quadrilha Forte Princípe

Boi Bumbá Estrela de Fogo

Quadrilha Rosas de Ouro

Show de banda

12/7 (quarta-feira)

Boi Bumbá mirim Veludinho

Quadrilha mirim Nova Estação

Boi Bumbá Manhoso

Quadrilha Girassol das Três Marias

Show de banda

13/7 (quinta-feira)

Boi Bumbá mirim Mancha Negra

Quadrilha mirim A Roça é Nossa

Boi Bumbá Az de Ouro

Quadrilha a Roça é Nossa

Show de banda

14/7 (sexta-feira)

Boi Bumbá mirim Brilhantino

Quadrilha mirim Rosas de Ouro

Boi Bumbá Diamante Negro

Quadrilha Radio Farol

Show de banda

15/07 (sábado)

Boi Bumbá mirim Estrelinha

Quadrilha mirim Rádio Farol

Boi Bumbá Corre Campo

Quadrilha Juabp

Show de banda

16/7 (domingo)

Grupo de dança Street Boys

Quadrilha Malucos na Roça (Acre)

Duelo tribal (Yaporanga x Watiku Mayakan)

Quadrilha Matutos na Roça (Acre)

Encerramento e Show de banda

