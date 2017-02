Assinado convênio que garante médicos especialistas para Jaru

Compartilhar





















Em solenidade na manhã desta sexta-feira (3), no auditório da Associação comercial e industrial de Jaru (ACIJ), o prefeito João Gonçalves Júnior assinou um convênio de cooperação com o Estado. Na oportunidade, o Secretario de Estado da Saúde de Rondônia Williames Pimentel, representou o governador Confúcio Moura.

O convênio garante cardiologista, ortopedista e anestesista para atender em Jaru. A iniciativa da cooperação foi do deputado federal Lúcio Mosquini, que também participou da cerimônia.

Segundo o prefeito, hoje foi um dia muito especial para Jaru. “Iniciamos aqui mais um passo para melhorar a saúde do município. Quero agradecer ao deputado Lúcio Mosquini, ao governador e ao secretário Pimentel, que não mediram esforços para que esses benefícios chegassem até nós. O povo só quer um atendimento de qualidade, e a nossa equipe esta trabalhando muito para isso. Jaru vai funcionar”, afirmou o chefe do executivo municipal.

“O governador Confúcio Moura é municipalista e vem ajudando muito na nossa gestão. Sabemos das dificuldades e carência de especialistas que enfrentamos. Contudo, com esse convênio, que veio na hora certa, avançaremos muito”, destacou o vice-prefeito, Jeverson Lima.

De acordo com o secretário Pimentel, nos próximos 10 dias, o cardiologista já começará realizar consultas ambulatoriais e risco cirúrgico. E na sequência, inicia o atendimento do ortopedista. “Junto com a secretaria municipal, faremos um cronograma das cirurgias e da vinda do anestesista, além de um cirurgião geral”, explicou.

O deputado Lúcio frisou que continuará ajudando o prefeito. “O meu objetivo é contribuir com Jaru. O nosso trabalho está dando certo. Estou alocando R$ 5 milhões para a SESAU trabalhar com os municípios, entre a colaboração, o governo está disponibilizando esses especialistas para Jaru. O Pimentel está licitando R$ 3 milhões e 600 mil reais para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para a nossa unidade de saúde”, enfatizou.

Também presente no evento, o deputado estadual Lazinho da Fetagro agradeceu o convite e lembrou da sua disposição em contribuir com o prefeitura de Jaru.

Ainda participaram do evento, a secretária regional de governo, Nádia Eulália, o diretor do hospital, Luis Eduardo Schincaglia, a secretária municipal de saúde, Tatiane de Almeida Domingues, o presidente da câmara, vereador José Cláudio Gomes e o vice-presidente da casa de leis, vereador Orlando Costa, além de outros parlamentares e lideranças locais.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru