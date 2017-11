Compartilhar





















Associação São Tiago Maior apresenta noite cultural no Teatro Palácio das Artes Rondônia com convites a R$ 5

Uma noite de balé, presépio vivente e musicas com apresentação da Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho. Assim será a noite desta sexta-feira (10), às 19h30, do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, na execução da Noite Cultural, com custo dos convites à R$5,00.

Essa será a primeira vez que a Associação São Tiago Maior vai se apresentar no Teatro. Serão quase 30 músicos da orquestra, 20 atores na atuação do cortejo dos reis magos e cerca de 80 alunos nas aprestações do balé. O teatro é administrado pela Fundação Palácio das Artes Rondônia (Funpar) que é ligado a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

A apresentação do balé será dos alunos da escola da associação, que conta com quatros turmas que vão desde o baby balé à alunos com 16 anos. O cortejo dos reis magos é um chamamento para o começo das apresentações natalina que vai acontecer na associação. “No mês de dezembro teremos a Vila Nazaré iluminada com 180 personagens na associação”, diz o diretor geral da noite cultural, Leonilson Félix.

Com direção Tatiane Freitas, as apresentações do balé vão desde musícas natalinas com a atuação da peça “Rute”. O maestro Marcelo Yamazaki vai conduzir os musicais natalinos e músicas com temáticas de filme.

Os convites podem ser adquiridos na Associação São Tiago Maior, no aeroporto internacional de Porto Velho Governador Jorge Teixeira na loja de artesanato e no Teatro a partir das 18h. Com a apresentação, a associação tem como objetivo dar oportunidade para alunos de mostrar os talentos.

Serviço

Data/Hora: Sexta-feira (10) às 19h30

Local: Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia

Convites: R$ 5,00

Locais de venda: Associação São Tiago Maior, Aeroporto internacional de Porto Velho Governador Jorge Teixeira na loja de artesanato e no Teatro a partir das 18h.

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação