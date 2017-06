Barco Hospital atende comunidades ribeirinhas no rio Guaporé até dia 4 de julho

Compartilhar





















A Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo, o Barco Hospital, iniciou os atendimentos nas áreas de saúde, social e de cidadania na quarta-feira (21) em Pimenteiras do Oeste. A embarcação encerra os atendimentos às comunidades ribeirinhas tradicionais e quilombolas no dia 4 de julho, na região do Forte Príncipe da Beira.

O Barco Hospital foi implantado pelo governo estadual com o objetivo de ofertar assistência às comunidades que vivem distantes das cidades. A embarcação oferece um leque de serviços na área da saúde, como atendimentos médicos de rotina e de urgência, realização de exames laboratoriais e preventivo, vacinas e fornecimento de medicação. Em situações de emergências, o paciente dispõe de duas lanchas-ambulâncias para remoção ao hospital público mais próximo.

Na odontologia são realizados procedimentos de limpeza, restauração, extração e tratamento de canal. São parte dos serviços prestados, a assistência social e a emissão de documentos de identidade, segunda via de certidão de nascimento ou de casamento e emissão da carteira de passe livre para idosos. O atendimento no Barco Hospital ocorre nos sete dias da semana das 7h30 às 17h30, exceto no intervalo de almoço.

No sábado (24), o Barco Hospital deixa Pimenteiras do Oeste com destino a comunidade Laranjeiras. “Os atendimentos são exclusivos às populações ribeirinhas brasileiras. Caso algum paciente boliviano se dirija até o barco em busca de socorro, a pessoa também é assistida”, informou a coordenadora administrativa e financeira do Barco Hospital, Alessandra Maria Costa Conceição Aires, que mantém na embarcação uma equipe de 38 servidores.

