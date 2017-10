Brasil Central vai atuar para reverter índices de violência e baixo desempenho escolar em mais de 80 municípios

Compartilhar





















A assembleia de governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (CBC) decidiu mobilizar e apoiar prefeitos de aproximadamente 87 municípios com índices negativos na educação e que apresentam indicadores de violência acima do aceitável.

“Uma empresa será contratada pelo consórcio e começará a trabalhar imediatamente, indo aos municípios catalogados por cada estado. São municípios com dados de violência acima do normal ou que apresentam baixo desempenho escolar dos alunos. Vamos mobilizar prefeitos para encarar esses indicadores que puxam nossos estados para baixo”, disse o governador Confúcio Moura durante coletiva à imprensa.

Segundo ele, são apenas 87 municípios dos mais de 800 existentes nos seis estados e Distrito Federal, membros do CBC. “Se melhorar esses municípios, equilibra bastante os indicadores de violência e educação”, afirmou.

O apoio e mobilização para reverter os índices estão previstos no projeto Aliança Municipal.

“Estamos chegando no momento oportuno da resposta, com envolvimento dos municípios que precisam do apoio total dos governos; realmente é preciso tratar na base. Já estão sendo levantados dados da educação, no nosso caso são 10 municípios”, disse o governador de Tocantins, Marcelo Miranda.

