Cacoal se organiza para garantir visibilidade ao turismo local

Terra da gastronomia e entretenimento fortes, Cacoal quer evidenciar mais atividades turísticas

Cacoal se prepara para alavancar o setor de turismo na cidade e espera, até 2018, se tornar um dos mais importantes eixos turísticos do estado de Rondônia.

Situada em uma região privilegiada, bem no coração do estado, Cacoal sempre teve vocação para os negócios que envolvem o setor, mas, a “discrição e timidez” retardaram o reconhecimento da força da atividade na cidade.

A decisão de explorar profissionalmente a vocação turística de Cacoal aconteceu há cerca de dois anos, depois do anúncio de que o Brasil sofreria uma grande crise econômica. Organizados, os empresários cacoalenses se anteciparam e começaram a discutir as saídas para “driblar” o período nebuloso.

Importantes reuniões de empresários, organizadas pela ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cacoal, liderada na época pelo empresário Elcirone Deiró, que hoje é o vice prefeito do município – começaram a debater o futuro da cidade, passaram a prestar mais atenção no próprio potencial e chegaram à conclusão de que Cacoal possui as condicionantes necessárias para ser uma Estância Turística de primeira linha, dentro dos moldes exigidos pelo Ministério do Turismo.

Em meio às discussões, vieram os problemas. A falta de infra estrutura da cidade, que se encontrava abandonada nos últimos anos pelo poder público, a necessidade de criação de um grande projeto que agregasse todos os setores da cadeia turística e, obviamente, a visibilidade da cidade como potencial turístico junto aos financiadores do setor no estado.

Todas as questões vem sendo reunidas e os empresários cacoalenses, conhecidos pela organização e eficiência, precisavam ainda de dois importantes aliados. E eles vieram. Com a eleição da ex deputada Glaucione Rodrigues (PMDB) e do empresário Cirone Deiró (PP), os empresários passaram a ser ouvidos pela nova administração.

Não à toa, o vice prefeito foi estrategicamente convidado pela prefeita justamente para fazer a ponte entre o setor público e o privado com o apoio da ACIC, que hoje é eficientemente conduzida pela empresária Daniela Bianchini.

Nos primeiros cinco meses da gestão, pode-se dizer que criou-se um consenso quanto à sólida vocação do turismo em Cacoal. Um mapeamento de todas as atividades deste setor está sendo feito com o objetivo de transformá-lo em um grande projeto de viabilidade turística que contemple os setores de gastronomia, hotelaria, lazer e entretenimento, beneficiando também, indiretamente, todos os profissionais que vivem do consumo de pessoas de outras cidades que visitam Cacoal. “A prefeita Glaucione tem ampla visão dos problemas de Cacoal e sabe que o turismo como negócio alavancará a economia da cidade e, por isso, tem pressa de implementar ações públicas que vão de encontro à visão dos empresários locais que investem no turismo”, disse o empresário e vice prefeito, Cirone Deiró.

O governo do estado aparece neste cenário como grande incentivador do Turismo e já sinalizou positivamente através de possíveis ações da Setur. A parceria da prefeita Glaucione com o governador Confúcio Moura tem ido além das questões de infra estrutura e deve contemplar o Turismo ainda este ano.

Recentemente, através do trabalho realizado pela Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes/Cacoal a cidade teve seu potencial divulgado na mais respeitada revista de gastronomia do país. A Bares & Restaurante, de circulação nacional, publicou 16 páginas revelando ao Brasil as qualidades de um município que, segundo a revista, não conhece crise. Além da ampla reportagem, a revista destinou a capa a uma bela imagem aérea da cidade que enalteceu com o título: “Cacoal, síntese de um novo país no coração de Rondônia”.

Neste mês, Cacoal aparece novamente no cenário nacional. Desta vez, o Jornal Valor Econômico de São Paulo produziu importante reportagem abordando questões indígenas, a produção do café, a cadeia produtiva do leite, a piscicultura e a economia gerada pelos serviços com ênfase na gastronomia.

