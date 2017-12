Campeã do Torneio de Robótica da Região Norte, escola Sesi de Rondônia está classificada para etapa nacional

Compartilhar





















A equipe Elev3r, da Escola Sesi-Senai Isolina Ruttmann, de Vilhena (RO), sagrou-se campeã do Torneio de Robótica First® Lego® League (FLL) – Etapa Regional Norte, realizado nos dias 1º e 2 de dezembro, no Clube do Trabalhador, no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Nessa edição, as equipes trabalharam com o tema hidrodinâmica e o desafio era desenvolver projetos que abordam maneiras de lidar com a água. Todas as equipes tiveram que apresentar soluções para a forma como o recurso é encontrado, transportado, usado ou descartado.

Formada por seis estudantes, a equipe vencedora levou a premiação principal do torneio “Champion’s Award”, que destaca o melhor na avaliação de todos os quesitos da competição: no Desafio/Design do Robô, no Projeto de Pesquisa e no Core Values. A cerimônia de premiação, na tarde de sábado (2), marcou o fim do torneio em Manaus.

O resultado garantiu à equipe rondoniense a classificação para participar do Torneio Nacional de Robótica, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de março de 2018, em Curitiba, Paraná, reunindo equipes de todo o Brasil.

A etapa regional Norte contou com a participação de 27 equipes formadas por mais de 200 alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares da região, dentre elas, sete escolas do Sesi: a campeã Sesi Vilhena-RO, duas de Manaus, uma de Roraima, uma de Itacoatiara, uma de Iranduba e uma de Parintins.

Organizado pelo Sesi, o torneio é realizado em parceria do Sesi Nacional com a organização norte-americana First (For Inspiration and Recongnition of Science and Technology) e o grupo dinamarquês Lego® Education, com o objetivo de despertar o interesse das escolas para temas, como ciência e tecnologia.

