Campeonato Estadual de Futebol Society será realizado em Ji-Paraná com participação de quatro municípios de Rondônia

O campeonato de Estadual de Futebol Society 2017, começa a partir dessa quinta-feira (23) e segue até domingo (26). Serão oito times em competição no Espaço Saint Germain, que fica localizado na rua João de Almeida no bairro Jardim Aurelio Bernardi em Ji-Paraná.

As competições serão compostas por times de quatro municípios, sendo Rolim de Moura, Vale do Paraíso, Vilhena e times da capital Porto Velho. Os times que entram em disputa a partir das 19h dessa quinta-feira são Ajax, Aqui Agora, Atlético Vilhenense, Divisa, Jm Gesso/Implemac, Real Vilhenense e Vale do Paraíso.

Com apoio do governo de Rondônia, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e emenda parlamentar, a Federação Rondoniense de Futebol 7 Society e Entorno, receber R$ 380 mil para realização dos jogos.

Os atletas serão beneficiados com jogos de uniformes que podem atender 20 atletas, medalhas, troféus, bolas de futebol e premiação no valor de R$ 3.500,00 para o primeiro colocado e R$ 1.500,00 para o segundo lugar. Para o superintendente da Sejucel, Rodnei Paes, a realização desse evento esportivo é a preocupação do governo em atender todos os municípios com atividades esportivas. “Temos que levar o esporte para todas as áreas de Rondônia e assim fomentar o esporte para que os atletas sintam-se prestigiados”, ressalta.

Serão quatro jogos em três rodadas classificatórias, de onde sairão o primeiro e o segundo colocado de cada grupo. As equipes que forem representantes dos mesmos municípios e passarem para as semi-finais jogaram se enfrentaram para passar para final.

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação