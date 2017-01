Capixaba anuncia recursos para Espigão do Oeste – Saúde e infraestrutura serão contempladas

Compartilhar





















O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO) participou na última sexta, 20, de uma reunião com o novo prefeito, Nilton Caetano, sua equipe, vereadores e a comunidade para anunciar novos recursos para o município. Na oportunidade, o parlamentar anunciou recursos na ordem de R$ 1,3 mi para contemplar, com ampliação e modernização, a Avenida 07 de setembro (centro da cidade), bem como recursos para saúde municipal.

O vereador Aluízio Lara (PTB) destacou a parceria de sucesso com o Nilton Capixaba. “Outra confirmação de recurso no valor de R$ 15 mi para Pimenta Bueno para a construção do aterro sanitário que atenderá Pimenta Bueno e Espigão do Oeste” disse.

Capixaba ressaltou o compromisso que fez com a ex-deputada deputada Lúcia Tereza quanto a aquisição de um veículo van para atender o transporte dos pacientes que se deslocam para Cacoal e Porto Velho no tratamento do câncer e hemodiálise.

Após o evento, Capixaba acompanhado pela comitiva de políticos de Espigão, foi vistoriar a execução da pavimentação das Ruas Martinho Lutero e São Gabriel, fruto de emenda de sua autoria no valor de R$ 500 mil reais para a sua execução, solicitado pelo vereador Aluízio Lara. “Realizamos atendimentos aos pedidos e os anseios da população. Isso é o PTB trabalhando para o povo de Espigão ” afirmou.

Assessoria de Imprensa

Paulo Herique Silva