Capixaba convida Michel Temer para entrega de casas populares e visita a capital do café

O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), amigo do presidente da República, convidou nesta terça, 21/02, o chefe do executivo federal, Michel Temer (PMDB), para participar da solenidade de inauguração e entrega das 684 casas populares do residencial Paineiras do Programa Minha Casa Minha Vida para centenas de família na cidade de Cacoal.

Nesta quarta, 22/02, o jato da FAB da República Federativa do Brasil pousou no aeroporto Capital do Café trazendo a equipe de governo e de inteligência para vistoriar o local onde o Presidente da República desembarcará para sua estadia na capital do café.

De acordo com Capixaba, a vinda do presidente Michel Temer demonstra o compromisso do Executivo com a Bancada Federal de Rondônia. “ Queremos mostrar ao Michel Temer as grandes obras, frutos de verbas do Governo Federal, por meio de nossas emendas parlamentares, como exemplo, o Hospital Regional de Cacoal, o Projeto Beira Rio e o Aeroporto Capital do Café” disse.

Agenda presidencial

Os detalhes de agenda estão sendo marcados entre o coordenador da Bancada Nilton Capixaba, Ministério da Cidades e a Casa Civil para definir a data da solenidade com a agenda presidencial. “Estamos ansiosos para receber a comitiva presidencial e quem sabe anuncio de novos recursos para Cacoal por meio do discurso do nosso presidente” finalizou Capixaba.

Dados do programa

Os apartamentos do Paineiras dispõem de 2 quartos, circulação, sala, banheiro social, cozinha e área e serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Os residenciais são atendidos por infraestrutura urbana completa, com pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público.

No Brasil, o programa já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas, com a entrega de 3,15 milhões de moradias.

Paulo Henrique Silva (SRTE/RO 983)

Assessoria de Imprensa