Caravana Trabalhista RO/AC chega a Vilhena na próxima quinta, dia 26 de outubro

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), por meio da Escola Judicial, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil ¿ Seccional Rondônia (OAB/RO) e a Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhista (Aronatra), realiza, na próxima quinta-feira (26), mais uma edição da “Caravana Trabalhista RO/AC: Relações de Trabalho em Debate”, na cidade de Vilhena, Cone Sul do Estado de Rondônia na Subseção da OAB local.

A atividade levará aos advogados, magistrados, estudantes de direito e demais profissionais da área jurídica de Vilhena, informações e palestras sobre relações de trabalho.

Nesta etapa, serão realizadas as palestras “Reforma Trabalhista”, ministrada pelo juiz do Trabalho André Sousa Pereira, titular da Vara do Trabalho de Vilhena e pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas na Região Norte (Abrat/Norte), Vítor Noé; e “Direito Individual do Trabalho” será ministrada pela conselheira estadual da OAB/RO, Glória Chris Gordon.

As inscrições podem ser feitas pelo site da ESA/RO ou no local. A entrada para a palestra é de 1 kg de alimento não perecível. O evento acontece na próxima quinta-feira (26), às 19h, no auditório da Subseção de Vilhena, localizada na Av. Luís Mavieiro, 4290, Jardim América.