Casa Branca é fechada após suspeito de ataque ser preso

Polícia investiga um pacote que pode conter explosivos

O Serviço Secreto dos Estados Unidos fechou a ala norte da Casa Branca nesta sexta-feira (3) após uma atividade suspeita nas proximidades do local. Em publicação no Twitter, as autoridades informaram que as áreas próximas foram esvaziadas e uma pessoa foi detida.

A porta-voz da polícia, Margarita Mikhaylova, afirmou ao jornal “Washington Post” que as autoridades estão investigando um pacote suspeito de conter explosivos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já partiu da Casa Branca com destino ao Havaí, antes de começar sua viagem à Ásia, onde visitará Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas até 15 de novembro. Com informações da ANSA.

Fonte: noticiasaominuto.com.br