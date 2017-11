Casa São Camilo é contemplada com emenda para aquisição de veículo

Compartilhar





















O deputado Anderson do Singeperon (PV) assinou na manhã desta segunda-feira (20), em seu gabinete, convênio com a Associação Beneficente São Camilo de Cacoal para a doação de um veículo tipo automóvel na ordem de R$ 70 mil. Os recursos serão efetivados via Secretaria de Estado da Ação Social (Seas), que realizará a compra. O convênio foi assinado pelo parlamentar em conjunto com o coordenador de assistência social, Paulo Henrique dos Santos Silva, que no ato representava a presidente da associação, Santa Selma Rodrigues Coitinho Bordinhon.

De acordo com Paulo Henrique, a Instituição é uma Associação Beneficente sem fins lucrativos, registrada e reconhecida com todos os direitos e na forma da lei. Fundada há 14 anos, recebe e cuida de pessoas doentes, deficientes, acamadas e idosas que muitas vezes são abandonadas pelas famílias. É uma referência no Estado quanto ao respeito ao assistencialismo. “Possuímos como objetivos, acolher irmãos de ruas considerados mendigos, oferecendo um lar, cuidados pessoais, visando a possibilidade de retornarem à sociedade, propiciando atenção à saúde física e mental, lutando pela libertação de vícios entre outros. Atualmente a Casa acolhe 82 idosos (masculino e feminino) de 14 municípios da região desassistidos por suas famílias. No local recebem, além de moradia e alimentação, cuidados odontológicos, social, fisioterapia, psicologia, atendimento dos médicos do Programa da Saúde da Família (PSF) e de estagiários de diversos cursos do município . Para atendê-los é necessário um número maior de voluntários e funcionários. O quadro de pessoal apresenta uma carência (emergencial) dos seguintes profissionais: técnicos de enfermagem (05), assistente social (01), lavadeiras de roupas (04), zeladoras (05), nutricionista (01) e auxiliar de serviços gerais (01). Todas estas funções são imprescindíveis para o regular funcionamento da Instituição. Assessoria de imprensa da ALE/RO