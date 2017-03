Cassol cobra fim de enrolação da transposição

Compartilhar





















Servidores do estado de Rondônia ainda tem esperança que aja transposição para a união. Uma comitiva representada por senadores, deputados estadual, federal e dirigentes sindicais foi recebida, nesta quarta-feira, (8), pelo Ministro do Planejamento e Gestão, Dyogo Oliveira Barbalho. O objetivo da reunião foi um pedido para que aja mais agilidade no processo de transposição. Dos 20 mil processos, 14 mil foram julgados, sendo que apenas 7 mil foram deferidos e 7 mil indeferidos. Vários órgãos federais no circuito para dar uma solução definitiva para o problema, mas sem sucesso. A questão da transposição é séria. Muita gente está envelhecendo com a esperança de um dia pertencer ao governo federal, pessoas com 60 e até 70 anos e outras morrendo dia a dia sem ver seu desejo realizado. O desgaste não é apenas dos servidores, mas também da Bancada de parlamentares de Rondônia que sai de Brasília com uma promessa, levam para os servidores e depois muda tudo.

Segundo o senador Ivo cassol, (PP-RO), o que parece, que há um acordo entre os órgãos responsáveis por este assunto, não anda. Esta transposição que deveria ter acontecido anos atrás, já devia ser um fato consumado. Não é justo esperarem as pessoas morrerem para terem direito a transposição. E a maior aberração que tem é esta falta de respeito do próprio governo federal, quando não quer dar o direito daqueles que se aposentaram o estão se aposentando. Isto é um absurdo.

Cassol pediu para que os sindicatos não percam mais tempo e entre na justiça para ganhar tempo. Cassol, disse ainda, que o que entristece é a esperança dos servidores que esperam a transposição, está tirando o sonho destas pessoas. Irritado cassol falou para o ministro: “ Hoje não tem mais esta história de dizer que o governo federal é do PT, é do PMDB, então se isto não está acontecendo, me desculpe, o governo não se entende”.

Assessoria de Comunicação

Senador Ivo Cassol