Cavalgada da 38ª Expojipa reúne mais 25 mil pessoas

Compartilhar





















Sucesso do desfile projeta boas expectativas em negócios para maior feira do Norte do País

A cavalgada oficial de abertura da 38ª Expojipa – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná, promovida pela Associação Rural de Rondônia (ARR) bateu record de público. Cerca de 25 mil pessoas, entre populares que acompanharam o desfile das calçadas e sacadas de prédios e seis mil cavaleiros e amazonas participaram da maior festa country do Norte do Brasil, com reforço dos órgãos de segurança. Com o sucesso da cavalgada, a diretoria já projeta que a festa, mais uma vez, superara as expectativas em negócios.

“O público da cavalgada foi ótimo, as pessoas se divertiram e nós ficamos bastante contentes, pois vimos que nosso esforço empregado já desde o fim da Expojipa do ano passado, não foi em vão. Acreditamos que a Expojipa de 2017 também será um sucesso. Só temos que agradecer às pessoas de Ji-Paraná e de todas as outras cidades do estado que vieram nos prestigiar. Agradecer também aos nossos patrocinadores e às nossas autoridades políticas que se fizeram presentes mostrando apoio ao nosso evento”, disse Sérgio Ferreira, presidente da ARR.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A cerimônia de abertura da cavalgada teve inicio por volta das 9h30. Às 10h a cavalgada teve inicio. O percurso feito o mesmo dos anos anteriores, com saída da marginal da BR-364, de frente à Sefin, atravessando a ponte do Rio Machado, passado por debaixo do viaduto, subindo pela Avenida Brasil até chegar ao Parque de Exposições Hermínio Victoreli.

Autoridades elogiam

“No dia da cavalgada, Ji-Paraná e região já acorda na expectativa de participar de mais um belíssimo evento. Neste ano não foi diferente; tudo bem organizado, as pessoas festejando com responsabilidade. A diretoria da ARR está de parabéns, assim como as pessoas que participaram da cavalgada da Expojipa”, declarou o senador Acir Gurgacz (PDT).

“É uma alegria enorme poder participar de um evento tão maravilhoso como é a cavalgada da Expojipa, que além de proporcionar entretenimento, manter viva a tradição country, ajuda a movimentar a economia de nossa cidade. Foi maravilho. Acredito que a festa seguirá a mesma toada”, disse o deputado federal Marcos Rogério (DEM).

“A Expojipa é mais um dos eventos grandiosos que mostram o porquê a Assembléia Legislativa escolheu e declarou através de lei que Ji-Paraná é a Capital do Agronegócio de Rondônia. A cavalgada foi bonita, organizada e cumpriu seu objetivo de entretenimento e honraria aos profissionais do agronegócio que fazem mais de 50% do PIB de Rondônia se manter crescente”, destacou Evandro Padovani, secretário de agricultura do Estado.

Segurança

O presidente da ARR, Sérgio Ferreira, agradeceu às forças de segurança oficias que executaram um excelente trabalho para poder garantir que o evento ocorresse sem incidentes, proporcionado tranquilidade e segurança às famílias que compareceram à cavalgada. “Todos os anos a PM, a PRF, a Polícia Civil, o Detran, a Sedam, a PM Ambiental, o Corpo e Bombeiros Civil e Militar e a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMT) colaboraram conosco na garantia da segurança às pessoas prestigiaram nossa cavalgada. Fica aqui o meu muito abrigado a todos eles”, agradeceu Sérgio.

Costelão

Por volta do meio dia os cavaleiros que não ficaram na Avenida Brasil festejando, começaram a chegar ao Parque de Exposições para saborear o tradicional Costelão. Neste ano, segundo a diretoria da ARR, foram vendidos mais de cem peças de costelas. “Muita gente pegou os costelões e levou para casa, mas a maioria do pessoal decidiu comer aqui no Parque mesmo. Foi bem assado, está com um sabor ótimo e, pelo que foi coletado com o pessoal que participou, todos aprovaram a iguaria, que é uma comida típica da tradição country”, destacou Eduardo Tangará, vice-presidente da ARR.

Expojipa

A Expojipa será aberta na próxima quarta-feira (12) e será encerrada no domingo (16). Para este ano a diretoria da ARR planejou um evento com menos dias de duração, mas com atrações em todos os dias, show de prêmios, Rodeio, leilões e concursos leiteiros. A agenda de shows ficou definida da seguinte maneira: 4ª feira – Simone & Simaria; 5ª feira – Cleber & Cauan; 6ª feira – Chitãozinho & Xororó; Sábado – Felipe Araújo.

Wilson Neves

Assessoria de Comunicação