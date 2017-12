Cerca de 100 mil pessoas devem participar da festa da virada de ano

Compartilhar





















Oito atrações locais mais a cantora Naiara Azevedo são a garantia do espetáculo

A Prefeitura de Porto Velho deve concluir no domingo (31) a estrutura onde será realizado o show do réveillon de Porto Velho 2018. O palco, que será instalado no cruzamento das avenidas Farquar com 7 de Setembro, começou a ser montado na quarta-feira (27) e a expectativa dos organizadores é de que entre 80 mil a 100 mil pessoas participem da festa de virada de ano do município.

“Estamos ainda trabalhando na montagem do palco que por ter uma estrutura muito grande, demandará algum tempo para ser concluído o trabalho. Mas no dia 31, pela manhã, tudo estará pronto para essa grande festa que acreditamos será uma das maiores já realizada pela prefeitura”, vislumbra o subsecretário Júlio César Siqueira. da Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur)

Um dos pontos altos da programação, a queima de fogos, está prevista para a zero hora (horário local) e terá a duração de cerca de oito minutos. A queima será feita de uma área localizada no bairro Triângulo, próximo ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Todas as medidas de segurança serão tomadas para que a queima de fogos ocorra sem qualquer incidente, assegurou o secretário.

Durante a festa, várias atrações (veja programação abaixo) se revezarão no palco, sendo oito apresentações de artistas locais que farão o pré show e o pós show da principal atração da noite, a cantora Naiara Azevedo, que está prevista se apresentar a partir das 0h10. “Os artistas locais foram incluídos na programação porque entendemos que é função do município valorizar a cultura local”, disse o subsecretário.

O secretário Júlio Siqueira adiantou ainda que o trânsito nas áreas próximas ao local do réveillon será interditado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) por volta das 8h. Também já está assegurada a circulação de ônibus à noite toda para facilitar o acesso ao local das pessoas que residem nos bairros mais distantes do centro da cidade e que queiram participar da festa.

Cento e vinte policiais militares serão mobilizados para patrulhar a área durante a realização da festa. Haverá ainda 60 seguranças contratados pela Semdestur percorrendo pela área e mais 30 bombeiros civis, somados a equipe da Defesa Civil municipal e da Semtran que também serão mobilizadas. A programação da festa do réveillon de Porto Velho está prevista para iniciar às 19h e encerrar às 4h.

“Este é um evento tradicional da cidade e muito importante também, por ser um gerador de fluxo de turístico. É uma atividade que contribui e muito para o fomento do turismo na cidade, gerando emprego e renda na cadeia produtiva do turismo. O projeto é importante também por democratizar o acesso gratuito a cultura”, lembrou o subsecretário Júlio Siqueira.

O réveillon de Porto Velho é uma realização da prefeitura da capital, por meio da Semdestur com o patrocínio do Governo do Estado de Rondônia, da deputada federal Mariana Carvalho, do vereador Maurício Carvalho, das faculdades Fimca/Metropolitana, Supermercado Irmãos Gonçalves, Refrigerante Tupi, Santo Antônio Energia (SAE), Móveis Gazin, Clínica Odontológica Moderna (Cliom), Clínica Carol Levatti, SIC TV e Rádio Parecis.

Programação

19h – DJ Magrão

19h30 – Cantores Ely e Renan / participação Paloma D’ávila

20h30 – Sorteio dos prêmios do Natal Iluminado (CDL)

21h – Rayan Ferraz

22h – Ney Matos

22h30 – Gabi e Gabriela

23h – Pedro Neto

23h30 – DJ Alexandre Potência

23h45 – Contagem regressiva para chegada do ano de 2018

0h – Queima de fogos

0h10 – Show da Naiara Azevedo

01h45 – DJ Alexandre Potência

02h – Banda Estação do Forró

04h – Encerramento

Fonte: portovelho.ro.gov.br