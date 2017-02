Cerca de contenção da Praça da EFMM continua inacabada

Compartilhar





















O que era pra ser uma obra de contenção de gradeamento que delimitaria o acesso de marginais e usuários de drogas no Complexo Ferroviário da Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, continua inacabada após 11 meses do início de sua implantação ao redor do patrimônio tombado.

A obra foi realizada em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural). A iniciativa veio de uma deliberação do Ministério Público Federal (MPF) que visa facilitar a preservação do Patrimônio Histórico cultural e definir os horários de funcionamento.

Na gestão passada do ex-prefeito e médico Mauro Nazif (PSB), o porta voz da Funcultural na época era Flammareon Jackson Farias Cruz, segundo ele em entrevista concedida à imprensa no dia 25 de abril de 2016, o cercamento iniciaria na Avenida Farquar, próximo ao anfiteatro e seguiria até o Bairro do Cai N’Água, região histórica e central da Capital Porto Velho-RO.

No último dia 26 de janeiro deste ano, a Associação dos Ferroviários da Madeira Mamoré (ASSOFERMADMORÉ), representado pelo seu presidente José Bispo de Morais, esteve protocolando o ofício solicitando o complemento das grades que ficaram faltando pelos gestores do PSB, o cercamento deveria passar pela Vila dos Ferroviários e o Cai N’água.

O Decreto n.º 13.694, de 17 de Novembro de 2014, estabelece que a responsabilidade da administração do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é da Fundação Cultural do Município de Porto Velho, dando poderes à Funcultural para estabelecer as diretrizes de uso do espaço público do ponto turístico, elaborar regimentos, organizar, executar os procedimentos administrativos e guarda o patrimônio tombado; nas formas de permissão de uso e convênios. Segundo o decreto o horário de funcionamento do local deve ser de 8h às 00h.

Fonte: mappingrondonia.com