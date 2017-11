China e Taiwan desenvolvem satélite para prever terremotos

Compartilhar





















Tremores geram anomalias eletromagnéticas antes de ocorrer e podem ser antecipados. Cooperação é considerada marco.

A pesar do seu tradicional confronto político, China e Taiwan fecharam um acordo para cooperar em um satélite de detecção de ondas eletromagnéticas que possa prever terremotos. A previsão é que o satélite seja lançado no próximo ano. As informações foram publicadas neste domingo (12) no jornal de Hong Kong “South China Morning Post”.

Alguns terremotos geram anomalias eletromagnéticas antes de ocorrer e este projeto tentará detectar esses fenômenos para tentar prevê-los. Os tremores afetam com regularidade e gravidade tanto a China quanto Taiwan.

Esta cooperação entre Pequim e Taipé é um marco, mais ainda levando em conta a atual má relação política após a chegada ao poder no ano passado da atual presidente taiuanesa, Tsai Ing-wen.

Após a chegada da presidente, que vem de um partido com tendência separatista, a China congelou boa parte das relações com o território.

“Esta é a primeira vez. Nunca ouvi de uma cooperação com Taiwan de qualquer tipo neste campo. Esse tipo de dado é normalmente secreto”, afirmou ao jornal Li Zaoshe, pesquisador da Academia de Ciências da China, em Pequim.

O segredo ocorre nesses casos porque os satélites podem ter um importante uso militar, como a localização de estações de radar ou centros de lançamento de mísseis.

Fonte: g1.globo.com