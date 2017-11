Chineses discutem investimentos em Mato Grosso com produtores e prefeitos

Compartilhar





















Uma comitiva de investidores e representantes do governo chinês se reuniu nesta terça-feira (28.11), com prefeitos e produtores de grãos e de gado para conhecer as potencialidades e estudar a possibilidade de investir no setor do agronegócio em Mato Grosso. A reunião foi realizada no Palácio Paiaguás como resultado da visita do governador Pedro Taques feita recentemente ao país, para estreitar os laços comerciais e discutir novas propostas de negócios no Mato Grosso Investment Fórum.

“A presidência de Shanxi está aqui como intermediadora. É um estado agricultor que abriga as principais empresas chinesas e vai apresentar nossos projetos para que essas empresas possam investir. É um importante resultado do trabalho que nossa delegação fez na China, no início do mês, em que o governador Pedro Taques coordenou esse trabalho de divulgação do nosso Estado”, destacou o presidente do Desenvolve MT, Mário Milton Ferreira.

Durante a reunião, a comitiva de chineses sinalizou interesse em contribuir na aquisição de mais silos para a estocagem de grãos, já que durante a viagem, o governador fez visitas técnicas que resultaram na sinalização de investimento de R$ 1,5 billhão na construção de 30 silos de armazenamento de grãos em Mato Grosso.

A obra será feita pela empresa brasileira Fumagalli, que também acompanhou a comitiva de Mato Grosso na missão oficial à China. O grupo está em negociação com os investidores chineses por meio da consultoria B&F Group. A empresa Cofco Alimentos também anunciou que irá expandir seus negócios em Mato Grosso. A expectativa é dobrar a compra de soja do Estado no prazo de cinco anos.

De acordo com vice-diretor da província agricultora de Shanxi, Zhao Zhijie, esta região da China conta com 36 milhões de habitantes e é considerada a primeira na produção de cereais e grãos como milho, cevada, trigo, arroz e feijão, sendo este um cenário muito similar ao encontrado em Mato Grosso.

“Muito bom vir e ouvir o que Mato Grosso precisa e oferece de produção, indústria e podermos falar do ambiente que precisamos também para investir. Vamos levar agora às nossas empresas e com certeza encontraremos investidores interessados. Gostaria de convidar o governador, os prefeitos e empresários para visitar nossa Shanxi, pois serão recebidos com calor e amizade”, afirmou.

Os prefeitos e os produtores pontuaram os principais desafios do setor e a expectativa de melhorias na questão de logística, armazém de grãos e nos modais de transporte.

“Passamos a admirá-los [os chineses] ainda mais pelas oportunidades que estão surgindo. Isso representa um atestado da nossa capacidade em produzir com sustentabilidade ambiental”, frisou o gestor do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária de MT (IMEA), Daniel Latorraca.

Para o prefeito de Alto Taquari, Fabio Garbugio, este é um momento único para que os municípios mostrem o que há de melhor em suas produções e que possam crescer economicamente.

“O crescimento envolve não somente o município, mas também todo o Estado. Queremos agradecer o governador por essa integração. Não temos atualmente uma infraestrutura suficiente para armazenar os grãos e precisamos de parceiros sérios para investir”.

Fonte: mt.gov.br