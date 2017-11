Cidade de Jaru entra no clima natalino com mega decoração

Compartilhar





















Na noite do último sábado (18) aconteceu na Praça do Capitão, um evento que marcou o início da programação especial de Natal em Jaru. Na oportunidade foi ligada oficialmente a iluminação, e também, foram realizadas várias apresentações, com a Fanfarra municipal e com alunos das escolas Tânia Barreto, Maria Gomes e Pato Donald.

O prefeito João Gonçalves Júnior disse que toda programação e também os enfeites e decorações têm o objetivo de trazer as famílias para a praça e resgatar o espírito natalino. “Também temos decoração na Praça da Baixada, e em alguns canteiros e avenidas, sem falar que consertamos a nossa fonte de água. Tudo isso é para nós, vamos aproveitar o máximo”, frisou.

A realização de toda decoração é da Associação Amigos de Jaru, em parceria com a prefeitura municipal. Foram usados 180 mil garrafas de pets na decoração. “Quero agradecer a cada um que contribuiu, e a toda nossa equipe que não mediu esforço, para deixar a nossa cidade ainda mais bonita. Estou muito feliz com o resultado, espero que todos gostem, pois fizemos com muito carinho”, enfatizou a empresária Carmem Gonçalves.

O evento ainda contou com a presença do vice-prefeito Jeverson Lima, do deputado federal Lúcio Mosquini, dos vereadores: Amarelinho, Chico Baquer, Ademir Motorista e Ilson Felix; do empresário João Gonçalves Filho, e do vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), Francisco de Sá Sobreira, que na ocasião lançou o concurso para escolher a residência e o comércio com melhor decoração natalina.

Segundo os coordenadores, até o dia 16 de dezembro, todos os sábados terão apresentações na Praça do Capitão. E na semana do Natal, a programação segue em todos os dias.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru